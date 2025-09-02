مدينة تلزم النساء بتصريح لارتداء "الكعب العالي".. والسبب غريب

كتبت- شيماء مرسي

يعد ارتداء الكعب العالي في قرية كارمل باي ذا سي الواقعة على الساحل الأوسط لولاية كاليفورنيا، أمرا مخالفا للقانون ما لم يكن لديك تصريح خاص يمكن الحصول عليه بسهولة ومجانا.

لائحة رسمية مهمة

ويشكل هذا الشرط لائحة رسمية ومعمول بها في هذه المدينة، وصدر هذا القانون لأول مرة عام 1963، استجابة لعدم استواء أرصفة المدينة، وشكلت هذه الممرات الخطرة خطر تعثر وخاصة للنساء اللواتي يرتدين أحذية بكعب عالٍ، وفقا لـ"ndtv".

ولتجنب تحمل المسؤولية عن أي إصابات طبقت المدينة قاعدة تتطلب الحصول على تصريح لارتداء أحذية بكعب يزيد ارتفاعه عن بوصتين (5 سنتيمتر) أو ذات قاعدة أضيق من بوصة مربعة واحدة (6.45 سنتيمتر).

هدايا تذكارية مميزة

وبمجرد حصول المرأة على تصريح يمكنها التجول في المدينة، وهذا التصريح يمنح مجانا، ويحرص العديد من الزائرين على الحصول عليه كتذكار مميز.

وبالرغم من أن هذه القاعدة نادرا ما تطبق، ما يعني أن الشرطة لا توقف السياح لقياسهم بشريط، إلا أنها لا تزال سارية المفعول.