"أبخل رجل" يعيش بلا أثاث ويجمع طعامه من القمامة.. ما القصة؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

في مشهد قد يراه البعض مثيرًا للدهشة أو الصدمة، ظهر رون، أحد المشاركين في برنامج "Extreme Cheapskates" على قناة TLC، وهو يشارك تفاصيل حياته التي يعتبرها نموذجًا لـ"البخل الشديد" وتوفير المال إلى أقصى درجة ممكنة.

وفقًا لما جاء في صحيفة "ذا صن"، قال رون عن نفسه: "أنا من عشاق الطعام، وأحب كل ما يتعلق به، وأعتقد أن الناس يمكنهم الاستمتاع بأسلوب حياة طعام بميزانية رخيصة "

رون، الذي يصف نفسه بـ"رجل البخيل"، يعيش في شقة بلا أي قطعة أثاث تقريبًا، ويفضل الجلوس على الأرض بدلاً من شراء طاولة أو كراسٍ.

حتى سريره ليس تقليديًا، فقد صنعه بنفسه باستخدام الفلين المعبأ وقطع الغلاف الفقاعي، وفرش عليه مفرش طاولة ليصبح مكانًا للنوم.

ملابس محدودة بلا كماليات

يؤكد رون أن خزانة ملابسه لا تحتوي إلا على ثلاث قمصان وشورتين فقط، ولا يملك أي جوارب أو ملابس داخلية، معتبرًا أن أي إنفاق خارج الطعام يعد "هدرًا" لا داعي له.

حمام مجاني في الشاطئ

لتوفير فواتير المياه والكهرباء، لا يستحم رون في منزله إطلاقًا، بل يعتمد على الحمامات المجانية في الشاطئ، حيث يغتنم الفرصة لغسل ملابسه في الوقت نفسه.

ويقول: "لا أهتم بما يعتقده الآخرون، فأنا أوفر الكثير من المال بهذه الطريقة."

طعام فاخر من القمامة

رغم حرصه الشديد على الإنفاق، فإن رون يصف نفسه بأنه "عاشق للطعام"، بل ويستمتع بإعداد وجبات فاخرة.

لكن المفاجأة أن معظم مكونات هذه الوجبات يجمعها من القمامة أو بقايا الطعام.

فهو يبحث في صناديق القمامة على الشاطئ عن زجاجات النبيذ المتروكة، ويفتش خلف مطاعم المأكولات البحرية.

يقول رون: "إنها كنز حقيقي، فالكركند يمكن أن يباع بعشرات الدولارات، بينما أحصل عليه مجانًا."

ردود فعل متباينة

أثارت طريقة حياة رون جدلاً واسعًا بين المشاهدين، فبينما رأى البعض أن أسلوبه "مقزز" خاصة عند مشاهدته يتعامل مع الكركند المُلقى، اعتبر آخرون أن مهاراته في جمع الطعام مذهلة وتستحق الإعجاب.