احم نفسك من الحسد.. أسرار بسيطة لتغيير طاقتك اليومية

احم نفسك من الحسد.. أسرار بسيطة لتغيير طاقتك اليوم

كتبت- نرمين ضيف الله:

لا شك أن الحسد والطاقات السلبية يمكن أن تؤثر على حياتنا اليومية بلا أن نشعر بها، لكن هناك طرق بسيطة ومستندة إلى عادات وثقافات متعددة تساعد على حماية النفس والطاقة.

في التقرير التالي نستعرض بعض هذه الطرق البسيطة التي تساعد على طرد طاقة الحسد، وفقا لموقع "indiatimes".

الرموز

تحمل الثقافات حول العالم رموزاً تُستخدم لحمايتك من الحسد، مثل يد الحماية، أو الخرزا الزرقاء.

يمكن ارتداء هذه الرموز كمعلقات أو وضعها في المنزل لتحويل الطاقة السلبية نحو مصدرها.

التمائم الطبيعية والأحجار الكريمة

كثيرون يحمون أنفسهم بحمل أو وضع تمائم مثل خيوط سوداء أو أحجار مثل التورمالين الأسود أو العقيق الأسود أو الأماثيست، هذه العناصر عازلاً طاقياً يساعد على تجنّب الطاقة الحاسدة.

طرق التنقية والتطهير

من أبسط الطرق لتنقية المكان أو الذات استخدام الماء والملح، إذ تُوضع أطباق من الملح في زوايا المنزل أو يُضاف إلى مياه الاستحمام لتنقية الطاقة، كما يُشاع حرق اللبان أو الميرمية أو الكافور لتنقية الجو والطاقة المحيطة.

الطقوس التقليدية البسيطة

من الطقوس الشائعة، مثلاً تعليق سبع فلفلات خضراء وليمونة عند مدخل المنزل أسبوعياً، أو وضع نقطة سوداء صغيرة خلف الأذن لطرد الحسد، يُعتقد أن هذه الطقوس تمتص الطاقات السلبية وتمنح الحماية.

ترديد الأدعية للوقاية

في بعض الثقافات يُستعان بتلاوة أدعية دينية للحماية من الحسد، مثل "ما شاء الله" كقول يُقال عند الإطراء على شخص لحمايته من الحسد.

بناء جدران طاقية

يمكن خلق نوع من الحماية الذاتية عبر الحدود الطاقية مثل تخيّل نفسك محاطاً بهالة ضوئية تحميك من الطاقات السلبية، أو السعي للبقاء محاطاً بأشخاص إيجابيين ومنبّهين لطاقة الحسد.