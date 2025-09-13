جزيرة للبيع بسعر شقة.. أغرب العقارات الفاخرة في العالم

كتب- أحمد الضبع:

تحفل سوق العقارات البريطانية كل عام بعروض غير تقليدية تلفت الأنظار، بما في ذلك منازل الأحلام أو التصميمات الفاخرة، وأحيانا بعقارات غريبة تثير الفضول.

وفيما يلي أغرب العروض التي شهدها سوق العقارات حول العالم والتي تنوعت ما بين جزيرة بسعر شقة ومنزل داخل محطة قطار، نسخة من سفينة الكابتن كوك وغيرها من المساكن الأكثر غرابة وفقا صحيفتي "إيفنينغ ستاندرد" و"ديلي ميل".

منزل داخل محطة قطار

في مقاطعة سري، عُرض منزل ملاصق مباشرةً لخطوط القطارات في محطة بوكس هيل آند ويستهامبل مقابل 850 ألف جنيه إسترليني.

بُني المنزل عام 1867 وحُوّل لاحقا إلى وحدات سكنية، ليصبح أقرب ما يمكن للعيش على رصيف القطار نفسه.

كوخ غامض في نوتينج هيل

كوخ فيكتوري مهجور لأكثر من عقد من الزمن ظهر في سوق العقارات مطلع العام بسعر 1.75 مليون جنيه إسترليني.

ورغم موقعه المميز بجوار أفوندايل بارك، فإن حالته المتهالكة أثارت جدلا محليا حول إمكانية ترميمه.

قصر على الطراز التيودري.. بُني حديثا

في قرية أبنور بمقاطعة كِنت، يلفت "مانا هاوس" الأنظار بمظهره الإليزابيثي رغم أنه شيد عام 2004.

استخدم مالكه الأول طرق بناء تقليدية وخشبا محليا ليمنحه طابعا أصيلًا، بينما المنزل طرح مؤخرًا للبيع بـ375 ألف جنيه إسترليني.

نسخة من سفينة الكابتن كوك

في مدينة ويتبي، طُرحت نسخة طبق الأصل (بنسبة 40%) من سفينة إنديفور الشهيرة التي أبحر بها الكابتن جيمس كوك في القرن الثامن عشر.

القارب استخدم كمعلم سياحي ومطعم عائم، وكان معروضا بسعر 750 ألف جنيه إسترليني.

منزل حارس منارة بجزيرة مهجورة

في جزر أوركني الاسكتلندية، وُصف عرض بيع منزل حارس منارة على جزيرة غير مأهولة بأنه "فرصة الترميم الأروع".

البيع شمل سبع غرف نوم، قطعة أرض، ودراجات رباعية، وكان السعر 80 ألف جنيه إسترليني فقط.

برج دفاعي ساحلي

برج مارتيلو على ساحل سوفولك، الذي يعود إلى الحقبة النابليونية، حُوّل إلى منزل فريد مع فراغات داخلية "تشبه الكاتدرائية"، وبيع العام الجاري بنحو 450 ألف جنيه إسترليني.

ملجأ نووي قديم

في مقاطعة كمبريا، بيع ملجأ نووي بُني في خمسينيات القرن الماضي ليُستخدم كموقع مراقبة أثناء الحرب الباردة.

العقار جذب 65 مزايدًا قبل أن يباع بـ48 ألف جنيه إسترليني، أي أكثر من 3 أضعاف السعر المبدئي.

أسطح في قلب كنسينجتون

حتى الأسطح وجدت طريقها للسوق، إذ طُرحت قطعتان متصلتان في ساوث كنسينجتون مقابل 200 ألف جنيه إسترليني، بينما العقار جذب سباقا بين 3 مشترين وانتهى لصالح مستثمر محلي.

برج مياه قديم

قرب نيو بيري، ظهر برج مياه بارتفاع 12 مترا كفرصة استثمارية، إذ طُرح للبيع بـ45 ألف جنيه إسترليني مع تصريح بتحويله إلى منزل بثلاث غرف نوم وشرفة على السطح.

شقة مع زنزانة احتجاز

وفي دادلي، تحوّلت محطة شرطة سابقة إلى شقق، لكن إحداها احتفظت بزنزانة حقيقية بأبواب حديدية كاملة.

الشقة طرحت للإيجار مقابل 750 جنيهًا شهريا، لتصبح واحدة من أغرب العروض في السوق.

جزيرة اسكتلندية معروضة للبيع بسعر شقة صغيرة في إدنبرة

في 2019 طرحت شركة عقارية بريطانية جزيرة خاصة قبالة الساحل الغربي لاسكتلندا للبيع مقابل 125 ألف جنيه إسترليني فقط (نحو 153 ألف دولار)، أي ما يعادل ثمن شقة متواضعة في العاصمة إدنبرة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الجزيرة المعروفة باسم "إنش"، والواقعة قرب بلدة أوبان، تضم منزلين ريفيين إلى جانب كهف كان يقطنه مالكها السابق ديفيد بريلي بين عامي 1973 و2003.

وتنتمي "إنش" إلى أرخبيل "سلات" الذي يضم أيضًا جزر "سيل" و"إيسدال" و"لوينج".

وأوضحت الشركة المسؤولة عن عملية البيع "داوسنز" أن الكهف الموجود على الجزيرة قد يصلح كإقامة ثانوية، لكنها غير متأكدة من مدى صلاحيته للسكن الدائم.

المفارقة أن سعر الجزيرة لا يتجاوز نصف ثمن شقة عادية في إدنبرة، حيث يبلغ متوسط أسعار الشقق هناك نحو 285 ألف جنيه إسترليني، بزيادة نسبتها 3.1% مقارنة بالأعوام السابقة، أما سوق العقارات البريطاني عموما فقد سجل ارتفاعًا سنويًا قدره 2.2% في 2018.

ولم تكشف الصحيفة عن سبب السعر المنخفض للجزيرة، سواء كان متعلقا بعزلتها الجغرافية أو بآلية البيع عبر المزاد.