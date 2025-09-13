نوبة جنون.. أب يضع السم في طعام أسرته ويصدم الجميع

كتب- أحمد الضبع:

نقلت فرق الشرطة والإسعاف في تركيا عائلة مكونة من 4 أفراد إلى المستشفى بعد نوبة عنف مروعة لأحد الأبناء، استخدم خلالها أساليب اعتداء متعددة.

وبدأت الحادثة في ولاية إدرنة شمال غرب تركيا، حين فاجأ الابن، الذي يعاني من مشاكل نفسية، والديه وشقيقه بكيس يحتوي على سم "سيانيد" قاتل، مهددًا بأنه وضع جزءًا منه في الطعام الذي تناولوه للتو، بحسب موقع "تي آر تي".

وأصيب أفراد العائلة بالذعر، وتوجهوا إلى الحمام للقيء على أمل الحد من تأثير السم في أجسادهم، قبل أن يبدأ الابن هجومه عليهم، مغلقًا باب المنزل ورش رذاذ الفلفل على شقيقه، ثم طعنه.

وبعد ذلك، هاجم الابن والدته وطعنها بفأس، قبل أن يشعل النار في المنزل، ما أدى إلى حالة من الرعب والفوضى داخل المنزل.

وقالت تقارير محلية إن الأب كان خارج المنزل عند وقوع الحادث، لكنه تمكن من كسر الباب ودخل لإنقاذ العائلة، مستخدمًا زيتًا مقليًا للسيطرة على الابن.

ووصلت الشرطة والإسعاف إلى المنزل وأخمدت الحريق قبل انتشاره، ونقلت أفراد العائلة إلى المستشفى، بينهم الأم التي أصيبت إصابة خطيرة، بينما أصيب الأب في يده أثناء كسر الباب.

ويخضع أفراد الأسرة حاليًا للمراقبة الطبية خشية أن يكون الابن قد أضاف السم إلى الطعام بالفعل.

