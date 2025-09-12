شاب يراهن على حياته تحت قطار سريع.. فيديو يثير الجدل

كتب – أحمد الضبع:

في واقعة صادمة أثارت موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، أقدم شاب على مغامرة مميتة حين تمدد على قضبان السكة الحديد أثناء مرور قطار سريع فوقه، في محاولة لتصوير مقطع قصير "ريلز" يلفت الأنظار.

الفيديو الذي نشر عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أظهر الشاب وهو يبتسم للكاميرا قبل أن يستلقي على القضبان لحظة مرور القطار، ثم ينهض بعد انتهاء المشهد ويحتفل مع الشخص الذي كان يصوره، وقد تجاوزت مشاهداته 175 ألف مرة، وحصد آلاف التعليقات والتفاعلات الغاضبة، بحسب موقع republicworld.

رواد مواقع التواصل وصفوا المغامرة بـ"الغباء برو ماكس"، مطالبين بمعاقبة مثل هؤلاء الذين يعرضون حياتهم للخطر ويشجعون الآخرين على تقليدهم. وكتب أحد المستخدمين: "هؤلاء يستحقون السجن.. يهددون حياتهم وحياة الآخرين فقط من أجل لايكات".

الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقبل ثلاثة أشهر فقط، أقدم شاب يبلغ من العمر 21 عامًا من ولاية راجستان الهندية على مغامرة مشابهة، إذ تمدد على القضبان بينما مر قطار فوقه لتصوير مقطع قصير، بينما الشرطة ألقت القبض عليه بعد ساعات من انتشار الفيديو، وسط انتقادات واسعة لما وصف بـ"التصرف المتهور" الذي يهدد الأرواح ويعطل حركة القطارات

