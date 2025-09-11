للأمهات العاملات.. 5 طرق فعّالة لتنظيم الوقت وتقليل التوتر

كتب– أميرة حلمي:

مع ضغوط الحياة اليومية، تجد الأمهات العاملات أنفسهن في سباق دائم بين مسؤوليات البيت والعمل. ورغم التحديات، هناك استراتيجيات بسيطة يمكن أن تحدث فرقًا في إدارة الوقت.

1. تقسيم اليوم

طريقة Pomodoro (25 دقيقة تركيز يتبعها 5 دقائق استراحة) تعزز الإنتاجية وتقلل الإرهاق، وفقًا لـ Harvard Business Review.

2. روتين صباحي للأطفال

توصي يونيسف (UNICEF) بإنشاء روتين صباحي ثابت، مثل تحديد ملابس اليوم وتحضير الحقيبة ليلًا، لتقليل التوتر الصباحي.

3. الدعم المتبادل

يمكن للأمهات تبادل المساعدة مع صديقات أو جيران (مثل مرافقة الأطفال للمدرسة بالتناوب)، مما يوفر وقتًا وجهدًا.

4. تحديد “مهمة أساسية” يومية

بدلًا من قائمة طويلة، حددي مهمة واحدة رئيسية تُشعرين بالإنجاز عند إتمامها.

5. استخدام تطبيقات لتنظيم الوقت

تطبيقات مثل Google Calendar أو Trello تساعد على تتبع المواعيد وتنظيم الأولويات.

الأمهات اللاتي يستخدمن تقنيات إدارة الوقت يعانين من مستويات أقل من التوتر ويشعرن بقدر أكبر من السيطرة.

