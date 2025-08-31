احتفل النجم الكندي من أصول مصرية مينا مسعود بزفافه من الممثلة ورائدة الأعمال الهندية الأمريكية، إميلي شاه في حفل أقيم في توسكانا الإيطالية، واستمر لمدة ثلاثة أيام.

ونشرت مجلة فوج إنديا، تفاصيل حفل الزفاف، حيث أكدت أن التفكير في مكان وموعد الحفل استغرق مدة زمنية قدرها سنة من الثنائي.

بداية الاحتفالات

وأقيم الحفل في إيطاليا في بلدة سيرتالدو، وبدأ الاحتفالات بعشاء ترحيبي على الطراز الإيطالي الكلاسيكي: بيتزا من فرن الحطب، ونبيذ مزرعة ستيشيانو الحائز على جوائز، وبيرة إيطالية، وزينت طاولة العشاء بالزهور والطماطم والثلج بالثوم والفلفل الأحمر.

إطلالة مينا وإميلي

وظهرت إميلي بإطلالة بيضاء بالكامل من فالنتينو، مستوحاة من أزياء الستينيات، وتقول: "كنت أحلم بهذه الإطلالة منذ أن رأيتها على منصة فالنتينو قبل خطبتي، وكانت أكثر إطلالة أحببتها طوال عطلة الزفاف"، أما مينا فارتدى سترة فالنتينو مع بنطلون تكسيدو واسع الحواف، وحذاء من مارك نولان، وساعة أوديمار بيجيه التي ارتداها في يوم خطبته.

مراسم هندوسية

وفي اليوم التالي، أقيمت المراسم الهندوسية في الحدائق المطلة على تلال توسكانا، ارتدت العروس ساري أحمر من تصميم أرپيتا ميهتا مع بلوزة كورسيه، وحذاء فضي من Dolce Vita، طرحتها حملت عبارة مترجمة: "على أرضه الهادئة، وجدت شعلتي الراحة"، إلى جانب رموز برجيهما الفلكية وكلمة "أوم"، ونُقشت على يديها بالحناء رسومات لرموز الأبراج والنجوم.

وأكملت إميلي إطلالتها بمجوهرات عائلية: أساور جدتها، عقد مانجالسوترا مخصص من Modern Mangal، طقم ياقوت وألماس من Sanzany، وتسريحة شعر مموجة وماكياج بعيون كحل دخاني.

بينما ارتدى مينا زيًا عاجيًا من مانيش مالهوترا مع عقد من Sanzany، وحذاء مارك نولان، وساعة رولكس "Hulk".

حفل على طراز "السانجيت

وفي المساء أقيم حفل على طراز "السانجيت" مع موسيقى هندية من Luxor Music، طعام هندي من مطعم Crown of India في فلورنسا، وكوكتيلات ممزوجة بجِن هندي، وغيّرت إميلي إطلالتها إلى زي ذهبي من Itrh ثم فستان فضي من Shona Joy للحفل والـ after party.

قداس قبطي مسيحي

ولتكريم ديانة مينا، أقيم في اليوم الثالث قداس قبطي مسيحي على يد القس "بيشوي"، كاهنه منذ الطفولة في تورونتو، وارتدى مينا بدلة تكسيدو مصممة خصيصًا من Zegna مع حذاء Christian Louboutin وساعة Royal Oak من أوديمار بيجيه، كما صممت خواتم الزواج خصيصًا في Bhindi Jewelers بلوس أنجلوس.

وسارت إميلي نحو المذبح بفستان من تصميم Lihi Hod مع طرحة، حذاء Louboutin، وسوار ألماس ورثته من جدتها، لاحقًا بدلت إلى فستان من Marquise Bridal مع عقد "تنس" من Maya Brenner وأقراط وسوار ماسي.

ويقول مينا: "قدمنا عشاءً إيطاليًا من أربعة أطباق من إعداد أقدم متعهد حفلات في فلورنسا Guidi Lenci، مع نبيذ ستيشيانو، وانتهينا بكعكة إيطالية كلاسيكية (ميلفوي) أعددناها مباشرة أمام الضيوف، بعدها كان عندنا بار كوكتيل باسم (The Massoud’s Martini Bar)، وبيتزا بالكمأ والمارجريتا كوجبة منتصف الليل".

فستان قصير في عطلة الزفاف

أنهت إميلي عطلة الزفاف بفستان قصير كورسيه من Rosie Etienne مع حذاء مسطح فضي من Tieks، ورقصت على أنغام الموسيقى العربية في المكان الذي تحول لملهى ليلي.