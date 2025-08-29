تحذير للآباء من دمى "لابوبو" المقلدة.. تخنق الأطفال

كتبت- أسماء مرسي:

أصدرت هيئة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية تحذيرا رسميا بشأن نسخ مقلدة من دمى "لابوبو" المحشوة، والتي تُباع عبر الإنترنت.

وذكرت الهيئة أن هذه النسخ قابلة للتفكك بسهولة، ما يؤدي إلى خطر الاختناق لدى الأطفال بسبب الأجزاء الصغيرة المنفصلة عنها.

مصادرة آلاف القطع غير الآمنة

وأكدت الهيئة أنها حددث شحنات من المنتجات المقلدة، واتخذت إجراءات فورية بمصادرة آلاف القطع المخالفة للقوانين الفيدرالية الخاصة بسلامة المنتجات.

وقال القائم بأعمال رئيس اللجنة، بيتر أ. فيلدمان: "لا مكان للدمى المقلدة في منازل الأمريكيين، لا يجب لأي والد أن يتساءل ما إذا كانت اللعبة تمنع طفله من التنفس، احمِ أطفالك واشترِ من مصادر موثوقة فقط"، وفقا لموقع "nbcnews".

ما هي لابوبو ولماذا أصبحت شائعة؟

"لابوبو" هي شخصيات محشوة تُشبه الوحوش الصغيرة، وتُباع كسلاسل مفاتيح أو ألعاب داخل صناديق مغلقة لا يُعرف محتواها إلا بعد فتحها، ما أضاف عنصر المفاجأة الذي جذب العديد من الأطفال والمراهقين.

ومؤخرا، ارتفعت شعبيتها بشكل كبير بسبب مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تُظهر فتح الصناديق، وأصبحت اللعبة من المنتجات النادرة والمطلوبة.

انتشار النسخ المقلدة ومشاكلها

ومع ارتفاع أسعار النسخ الأصلية من "لابوبو"، لجأ بعض التجار إلى بيع نسخ مقلدة بأسعار أقل.

وأشار بعض المستخدمين إلى أن هذه النسخ، تتعرض للتلف بسهولة، حيث انفصلت عنها الرؤوس أو الأعين بعد وقت قصير من الاستخدام.

كيف تميز بين النسخة الأصلية والمقلدة؟

وقدمت هيئة سلامة المنتجات الاستهلاكية مجموعة من العلامات التي تساعد المستهلكين على التمييز بين النسخة الأصلية والمزيفة من "لابوبو"، أبرزها:

تحمل ألعاب "لابوبو" الأصلية ملصقا ثلاثي الأبعاد لمتجر بوب مارت.

يمكن أن تكون الخصومات الكبيرة مؤشرا على أن المنتج مقلد، لذا احرص على الشراء من بائعين موثوقين فقط.

يجب دائما مراجعة تحذيرات وملصقات مخاطر الاختناق الموجودة على المنتجات قبل شرائها.

وأوصت اللجنة بضرورة مراجعة ملصقات التحذير من خطر الاختناق قبل شراء أي لعبة، وتجنب الشراء من مصادر غير موثوقة.

وأكدت أن سلامة الطفل يجب أن تكون أولوية عند اختيار الألعاب، خاصة تلك الموجهة للفئات العمرية الصغيرة.

