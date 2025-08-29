منها أكل الرماد.. أغرب طقوس دفن الموتى حول العالم

كتبت- أسماء مرسي:

رغم أن الموت هو الحقيقة الوحيدة الثابتة في حياة الإنسان، فإن طرق التعامل معه تختلف بشكل كبير من بلد إلى أخرى.

فيما يلي، إليكم أغرب طرق الدفن حول العالم، وفقا لموقع "history".

الدفن السماوي.. التبت

في التبت، الدفن السماوي طقسا دينيا مقدسا، إذ يُترك جسد المتوفى على قمة جبل لتأكله النسور، وتوضع على قمم الجبال والهضاب العالية لتأكلها الطيور الجارحة.

فاماديهانا.. مدغشقر

في مدغشقر، يُعرف طقس فاماديهانا أو "قلب العظام"، حيث تُعاد جثث الأجداد لسطح الأرض وتُلف في أكفان جديدة وتُرقص بها خلال احتفال عائلي جماعي، تعبيرا عن الحب المتجدد والارتباط المستمر بين الأحياء والموتى.

أكل الرماد.. قبيلة يانومامي (الأمازون)

في بعض قبائل الأمازون مثل اليانومامي، يُمارس طقس غريب يقوم فيه أفراد الأسرة بأكل رماد المتوفى بعد حرقه، ممزوجا بطعام مثل حساء الموز.

يعد هذا الفعل، رغم غرابته وصدمته، تعبيرا عن احترام عميق ورغبة في إبقاء روح المتوفى حيّة داخل القبيلة.

الدفن في الشجر .. أستراليا

السكان الأصليون لأستراليا يمارسون طقوسا جنائزية فريدة، إذ يضعون جثث موتاهم على أغصان الأشجار حتى تتحلل، ثم يُجمع ما تبقى من العظام وتُثبت على جدران المنازل كنوع من التكريم.

التوابيت المعلقة.. الفلبين

في منطقة ساجادا شمال الفلبين، يُمارس شعب الإيجوروت طقسا فريدا من نوعه، يتمثل في تعليق التوابيت على منحدرات الجبال أو وضعها داخل كهوف.

يظن السكان أن هذا يُقرب الموتى من أرواح أجدادهم، ويحمي رفاتهم من الأذى.

بتر الأصابع.. قبيلة داني، إندونيسيا

كانت نساء قبيلة داني في إندونيسيا يُقدمن على بتر مفاصل أصابعهن عند وفاة أحد أفراد العائلة، تعبيرا عن الحزن العميق.

وضع المتوفي في أبراج حجرية.. إيران والهند

تُوضع الجثث في أبراج حجرية مرتفعة تُعرف بـ"برج الصمت" لتلتهمها النسور، ورغم أن هذه الطقوس أصبحت نادرة اليوم، إلا أنها تعكس عمق التقاليد البيئية والدينية في الفكر الزرادشتي.

العيش مع الموتى.. توراجا، إندونيسيا

في مجتمع توراجا بجنوب إندونيسيا، لا يُدفن الموتى فور وفاتهم، بل يتم تحنيطهم والاحتفاظ بهم في المنازل لأسابيع أو حتى سنوات، حيث تُقام طقوس يومية تشمل تقديم الطعام وتغيير الملابس.

