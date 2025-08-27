إعلان

فيديو لشاب حاول الانتحار من أعلى جسر - لن تتوقع ما حدث

04:00 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

صورة تعبيرية

background

كتب - سيد متولي

نجح رجال شرطة الكرخ في منطقة الكاظمية بالعاصمة العراقية بغداد، في إنقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى جسر.

ووثق فيديو لحظة إنقاذ الشاب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط إشادات واسعة من المستخدمين بدور الشرطة العراقية.

ونشرت شرطة بغداد الكرخ، بيانا، كشفت فيه أن فرقها استجابت لبلاغ حول محاولة انتحار أحد الأشخاص في الكاظمية، وتمكنت من السيطرة على الموقف وإنقاذ حياته قبل وقوع كارثة.

وبحسب الشرطة، فإن هذا التحرك يأتي ضمن خططها لحماية الأرواح وصون الأمن المجتمعي، كاشفة أن تعاملها الفوري مع الحادثة يعكس التزام الأجهزة الأمنية بالجانب الإنساني إلى جانب مهامها الأمنية.

وشددت على أن مثل هذه المواقف تبرز أهمية سرعة الاستجابة في إنقاذ حياة الأفراد الذين يمرون بأزمات نفسية أو اجتماعية قد تدفعهم لاتخاذ قرارات خطيرة

شاب حاول الانتحار منوعات لحظة إنقاذ الشاب
