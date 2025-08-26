مقهى يقدم القهوة في "أطول طابور انتظار" بالعالم.. لهذا السبب

كتب - محمود عبده:

فى قلب العاصمة الإيطالية، وعلى بعد خطوات من ساحة Campo de’ Fiori وPiazza Navona، يقف العشرات كل صباح فى طابور طويل أمام مقهى صغير يحمل اسم "Barnum"، وكأنهم ينتظرون تذكرة لدخول عرض عالمى، مشهد غير مألوف حتى فى مدينة تعج بالمقاهى منذ قرون.

من كوكتيلات الليل إلى قهوة الصباح

وبحسب موقع gamberorossointernational، بدأ "بارنوم" حياته كمكان لتقديم الكوكتيلات، لكنه فى عام 2020 غير وجهته بالكامل، ليصبح مقهى متخصصا فى القهوة عالية الجودة.

القرار لم يكن مغامرة عشوائية؛ بل رهانا على صناعة القهوة المختصة التى تشهد نموا عالميا، حتى فى بلد تعتبر فيه القهوة جزءا من الهوية اليومية.

سر الجاذبية للمقهى

القائمة قصيرة، لكن كل فنجان يحضر بعناية فائقة من حبوب نادرة، بعضها يجرب لأول مرة فى إيطاليا، حيث أن طرق التحضير مدروسة، الطعم متوازن، والرائحة كفيلة بأن تجعل المارة يتوقفون، وكذلك المخبوزات والحلويات، التى تمزج بين الوصفات الفرنسية والشمالية الأوروبية، تضيف لمسة فاخرة للتجربة.

يقع المقهى في منطقة سياحية تاريخية، مما يمنحه تدفقا مستمرا من الزبائن، سواء كانوا سكانا محليين يبحثون عن تجربة جديدة، أو سياحا قادمين من كل أنحاء العالم، مدفوعين بترشيحات من مجلات السفر ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعى.