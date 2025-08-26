لماذا يظهر النمل الكبير في منزلك؟.. الأسباب وطرق التخلص منه

كتبت- نرمين ضيف الله:

يبدو أن ظهور النمل الكبير في المنازل أمر غير اعتيادي، لكنه أكثر شيوعًا مما نعتقد، ومن الطبيعي أن يدفعنا الفضول لمعرفة الأسباب وراء ذلك، خصوصًا حين يكون مرئيًا داخل المنزل.

وتتراوح أحجام النمل من المتوسط إلى الكبير، وقد ينتمي بأنواع مثل "نمل النجار"/ وفي هذا التقرير، أبرز الأسباب التي تجذبه إلى الداخل، وطرق الوقاية منه، وفق ما جاء في موقعي "Orkin" و"Southern Living".

النمل الناري

عدواني ويسبب لسعات مؤلمة قد تكون خطيرة، خاصة لمن لديهم حساسية من سمه.

أماكن التعشيش: يُفضّل الأماكن الخارجية، مثل المروج والحدائق وتحت الأرصفة أو الممرات.

نمل النجار

لا يأكل الخشب كما يفعل النمل الأبيض، لكنه يحفر أنفاقًا فيه، ما قد يتسبب في أضرار هيكلية مع الوقت.

أماكن التعشيش: داخل الجدران، الأثاث الخشبي، العليات، والشرفات. إذا لاحظت نملًا أسود كبيرًا، فقد يكون نمل النجار.

النمل المنزلي ذو الرائحة الكريهة

يلوث الطعام ويطلق رائحة كريهة تشبه جوز الهند الفاسد عند سحقه.

أماكن التواجد: المطابخ، الحمامات، تحت الأحواض، أو داخل فراغات الجدران.

نمل الرصيف

صغير البنية، بني اللون، وغالبًا ما يغزو المنازل بأعداد كبيرة بحثًا عن الطعام والرطوبة.

أماكن التعشيش: شقوق الأرصفة، الفناءات، الممرات، والجدران الداخلية عند الدخول إلى المنزل.

ما الذي يجذب النمل إلى الداخل؟

توفر الطعام بسهولة

النمل ينجذب بشكل كبير إلى المصادر الغذائية المفتوحة مثل السكريات، الزيوت، أو بقايا الطعام، حتى لو كانت بسيطة كالفتات أو بقايا العصير.

هذه الجاذبية تدفع مجموعة من النمل إلى الاقتراب، ومع الزمن يمكن أن ينتشر الأمر إلى داخل المنزل

وجود الرطوبة والماء

كثير من أنواع النمل تبحث عن الماء، لذلك فإن تسربات الأنابيب، تكثف الهواء، أو حتى أوعية المياه المفتوحة داخل المنزل تشكل بيئة جذابة لها.

أماكن دخول مفتوحة

يستطيع النمل الدخول عبر أدق الفتحات مثل الشقوق الدقيقة حول النوافذ، الأبواب، أو خطوط التمديدات الكهربائية وحتى الفتحة الصغيرة.

الرغبة في المأوى أو التعشيش

عندما يبحث النمل عن مأوى مناسب، قد يجد جوف الجدران أو الخشب المتعفن داخل المنازل بيئة مناسبة لإنشاء أعشاشه، وتتنوّع أماكن التعشيش بين الطوابق، الأقبية، أو قرب تسربات المياه

تغيرات الطقس والمواسم

يُلاحظ دخول النمل للمنازل خلال فترات الحر الشديد أو البرد أو الأمطار الغزيرة، بحثًا عن الراحة والموارد الطبيعية التي ينقصه فيها

تفضيلات النمل الكبير (نمل النجار)

النمل الكبير، كمِثال نمل النجار، يميل إلى الدخول للمنزل بحثًا عن الخشب الرطب أو المتحلل ليستخدمه في حفر أعشاشه، وإن لم يستهلكه كما يفعل النمل الأبيض، فإن نشاطه قد يضر بالبنية الخشبية مع الوقت.

الفوضى والمخلفات حول المنزل

الفوضى مثل الأوراق المتراكمة، أكوام الخشب أو الكرتون تُشكل بيئة مثالية للنمل للتجمع أو إنشاء أعشاش بالقرب من المنزل.

كيفية منع ظهور النمل في المنزل

سد مداخل المنزل.

تخلص من مصادر الطعام.

تقليل الرطوبة مثل، إصلاح تسربات المياه ومعالجة مناطق المياه الراكدة.

حافظ على حديقتك: أبعد النباتات وأغصان الأشجار عن منزلك.

التنظيف المنتظم.

علاجات النمل

غالبًا ما تفشل علاجات النمل المنزلية في القضاء على الإصابة تمامًا، إذ يمكن للنمل أن يعود بسرعة إذا لم تقض على أعشاشه.

ما الذي يجذب النمل النجار إلى المنزل؟

تنجذب النمل النجار إلى الخشب الرطب أو المتحلل، وغالبًا ما تدخل المنازل من خلال المناطق المتضررة.

هل النمل النجار بعض البشر؟

يمكن للنمل النجار أن يعض إذا تم استفزازه، لكنه عادة لا يشكل تهديدًا كبيرًا للبشر.