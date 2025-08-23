كانت عاملة بمطعم.. 20 صورة ومعلومة عن حياة جورجينا قبل كريستيانو

كتبت.. أسماء العمدة :

وُلدت جورجينا رودريجيز في 27 يناير 1994 بمدينة بوينس آيرس الأرجنتينية، لكنها عاشت طفولتها في مدينة خاكا الإسبانية بعد انتقال أسرتها هناك، وفقًا لموقع Times of India.

والدها الأرجنتيني خورخي رودريجيز كان مدرب كرة قدم سابق، بينما والدتها الإسبانية آنا ماريا هيرنانديز، ونشأت جورجينا في أسرة بسيطة، بعيدًا عن الشهرة والترف الذي تعيشه اليوم.

منذ طفولتها درست الباليه الكلاسيكي، وكان حلمها أن تصبح راقصة محترفة، لكنها اضطرت لترك التدريب بسبب ظروف مادية صعبة، وفي سنوات مراهقتها عملت نادلة في مطعم بمدينة خاكا لمساعدة نفسها وأسرتها.

لاحقًا انتقلت إلى مدريد بحثًا عن فرص أفضل، وهناك عملت كبائعة في متجر "جوتشي"، وهو ما فتح لها باب التعرف على عالم الموضة والأزياء.

وخلال عملها بالمتجر، التقت كريستيانو رونالدو للمرة الأولى عام 2016، لتبدأ بينهما قصة حب عُرفت لاحقًا في جميع أنحاء العالم.

قبل لقاءها بكريستيانو، سافرت جورجينا إلى لندن لتلقي دروس في اللغة الإنجليزية، بهدف توسيع آفاقها المهنية، كما حاولت دخول مجال عروض الأزياء، لكنها لم تحصل على فرص كبيرة إلا بعد ارتباطها بالنجم البرتغالي.