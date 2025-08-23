3 أبراج يطرق الحظ أبوابها قريبا.. أرباح وحظوظ مالية كبرى

كتبت- نرمين ضيف الله:

في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة، يتوقع خبراء الفلك أن تدخل بعض الأبراج فترة من الوفرة المالية، مدعومة بتحالفات كوكبية وزوايا فلكية تحمل طاقات إيجابية قد تفتح أبواب الرزق بشكل غير متوقع.

ووفقًا لما أورده موقـعا Times of India وYourTango، فإن يوم 21 أغسطس 2025 شهد تزامنًا لافتًا بين دخول كوكبي الزهرة وعطارد إلى "بيت الحظوظ" في برج السرطان، وهو تفاعل مثالي بين الجمال (الزهرة) والتواصل (عطارد)، ما عزز فرص 3 أبراج بشكل خاص: