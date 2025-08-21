لونه يتغير كالسحر.. شاي نادر يثير الجدل في آسيا

كتب – محمود عبده

في جنوب شرق آسيا، وتحديدًا في تايلاند وماليزيا، أثار شاي غير مألوف موجة من الجدل والإعجاب في آن واحد.

شاي زهرة البازلاء الفراشية، المعروف بلونه الأزرق المميز وقدرته المدهشة على التحول إلى اللون البنفسجي بمجرد إضافة بضع قطرات من الليمون، بات حديث الطهاة وخبراء الصحة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

سحر بصري أم فائدة غذائية؟

وفقًا لموقع Bon Appétit، يحضر هذا الشاي من زهور صغيرة زرقاء اللون تنتمي إلى نبات Clitoria ternatea، موطنه الأصلي جنوب شرق آسيا، ورغم خلوه من الكافيين، فإنه يثير الانبهار بعنصر آخر وهو قدرته على تغيير اللون.

توضح كاثي تشان، خبيرة الشاي الآسيوي وأول من قدّم هذا المشروب للأسواق الأمريكية إنه: "كالسحر في كوب، فعند مزجه مع عصير الليمون يتحول لونه إلى درجات بنفسجية براقة، تمامًا كخدعة بصرية مدهشة".

الانطلاقة من نيويورك

انطلق الشاي عالميًا عندما قُدم لأول مرة ضمن كوكتيل باسم مود رينج في مطعم "ميشين تشاينيز فود" بنيويورك، قبل أن يلفت أنظار طهاة عالميين مثل دومينيك أنسيل الذي استخدمه في حلوياته.

ورغم مظهره الجذاب، فإن طعمه لا يميل إلى الحلاوة كما قد يتوقع البعض، بل يوصف بأنه "ترابي وخشبي" يشبه نكهة الشاي الأخضر التقليدي.

وفي تايلاند، يقدم غالبًا مع العسل وسكر النخيل والليمون، ما يمنحه مذاقًا فريدًا ومحببًا.

استخدامات تتجاوز الشاي

لا يقتصر الأمر على المشروبات؛ إذ يستخدم أيضًا كملوّن طبيعي في الأطعمة، خاصة حلويات الأرز التقليدية مثل بولوت إنتي، وأطباق أخرى من المطبخ الآسيوي.

جدل صحي

ورغم شعبيته المتزايدة، يثير المشروب تساؤلات حول المبالغة في الفوائد الصحية المنسوبة إليه، مثل تحسين البصر وتقوية الشعر وحتى دعم الخصوبة، وهي مزاعم لم تثبت علميًا بعد.

