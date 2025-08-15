مهرها 60 مليون دولار.. 20 صورة ومعلومات تكشف التحول في حياة يمنى خوري

كتبت- نرمين ضيف الله:

أعلنت خبيرة التجميل وعارضة الأزياء اللبنانية يمنى خوري، خلال الأيام الماضية، زفافها على رجل الأعمال التركي جورهان كيزيلوز، في حفل فخم أقيم داخل قصر تاريخي مطل على البحر في إحدى الجزر الإيطالية الخلابة، وسط أجواء ساحرة ومميزة.

هذا الزواج الفاخر أثار ضجة واسعة، بعد أن كشفت يمنى عن قيمة المهر الذي قدمه لها زوجها، والذي يقارب 60 مليون دولار، وفق صحيفة "بيزنس إنسايدر"، إلى جانب خاتم زفاف ثمين تقدر قيمته بنصف مليون دولار، ما دفع متابعيها إلى التساؤل والتعرف أكثر على شخصية زوجها وثروته الكبيرة.

من هي يمنى خوري؟

وفقًا لتصريحاتها التلفزيونية في برامج مثل "ABtalks"، مع أنس بوخش، نستعرض أهم المعلومات:

اسمها يمنى خوري.

تعمل عارضة أزياء وخبيرة تجميل.

تاريخ الميلاد 1998.

في عمر 4 سنوات، انتقلت مع شقيقتها للعيش في دار للأيتام المسيحية بعد وفاة والدها.

صعوبة ظروف والدتها المادية التي حالت دون رعايتهما.

عادت للإقامة مع والدتها في سن 16 عامًا.

مولعة بعالم المكياج والعناية بالشعر.

عملت في أحد صالونات التجميل لعدة سنوات بهدف توفير المال وتحقيق حلمها في افتتاح صالون خاص بها وبشقيقتها.

أسست مع شقيقتها أول صالون تجميل يخدم الرجال والنساء في لبنان.

في عام 2017 أقامت شركة متخصصة في منتجات المكياج والرموش.

تكتسب فرصة واسعة بسبب جرأتها في الموضة العصرية.

عملت على تطوير علامتها التجارية، ثم أعادت افتتاح الصالون في 2021.

حياتها في دار الأيتام كانت من أصعب مراحل حياتها.

العيش في دار أيتام ساعد ها على تشكيل شخصيتها الحالية.

لقب "يومي" جاء نتيجة لتفاعل متابعيها.

تقدم نصائح حياتية كمستشارة في مجال الحياة الشخصية، رغم أنها لا تحمل أي شهادة طبية.

تنشر سلسلة فيديوهات على حساباتها الرسمية تقدم من خلالها نصائح للسيدات.

لم تخضع لأي عمليات تجميل سوى حقن الفيلر في الشفاه والوجه فقط.

شاركت في إحدى حلقات المسلسل السعودي "وش تبي بس" إلى جانب الفنان فيصل العيسي والفنانة ريماس منصور.

لا تستطيع الخروج من المنزل دون وضع الرموش الاصطناعية، لأنها تعتبرها تكمل مكياج العين بشكل مثالي.

تعشق ممارسة التمارين الرياضية في صالة الألعاب الرياضية واليوجا.

تفضل تناول الطعام الصحي والعناية بالبشرة.

معلومات عن زوجها:

اسمه غورهان كيزيلوز.

رجل أعمال التركي.

من مواليد 1989.

يبلغ من العمر 36 عامًا.

مؤسس ورئيس تنفيذي لمجموعة شركات في مجالات التكنولوجيا.

