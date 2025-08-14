4 أبراج حياتها هتتغير الفترة المقبلة.. "أحداث فلكية مفاجئة"

كتبت- نرمين ضيف الله:

مع تقلبات حركة الكواكب وتبدّل الطاقات الفلكية، يقف بعض مواليد الأبراج على أعتاب مرحلة فارقة ستعيد رسم ملامح حياتهم.

فمن تغييرات مهنية كبرى وانتقالات جغرافية، إلى تحولات عاطفية وروحية عميقة، تتهيأ لهم بدايات جديدة تحمل فرصا غير متوقعة، ودفعة قوية نحو مسارات أكثر إشراقا واستقرارا.

في الصفحات التالية نستعرض الأبراج الذين تتهيأ لهم بدايات جديدة، تحمل معهم مفاجآت فلكية وانطلاقة نحو مسارات جديدة، وفقا لموقع "people