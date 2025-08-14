منع جينيفر لوبيز من دخول متجر تركي.. والسبب مفاجئ

كتب- محمود عبده:

شهد فرع متجر شانيل في حديقة إستينيا بمدينة إسطنبول أزمة إعلامية كبيرة بعد أن منعت إدارة المتجر النجمة العالمية جينيفر لوبيز من الدخول، مما أثار موجة من الانتقادات والجدل حول طريقة تعامل فريق الأمن مع الزبائن.

وتلقى المتجر الفاخر تقييما منخفضا على منصة "غوغل" بلغ 2.9 من 5، مع شكاوى متكررة من العملاء حول أسلوب المعاملة الذي وصفه كثيرون بـ"سوء السلوك" من قبل رجال الأمن عند المدخل، رغم إشادة البعض بلطف موظفي المتجر داخل القاعة.

ووفقا للتقارير المحلية، فإن النجمة جينيفر لوبيز، البالغة من العمر 56 عاما، تم منعها من دخول المتجر، لكنها تعاملت مع الموقف بهدوء وقالت: "لا مشكلة".

وحاول موظفو المتجر فيما بعد تدارك الموقف ودعوتها للعودة، إلا أنها رفضت وتوجهت إلى التسوق في متاجر منافسة مثل "سيلين" و"بيمن"، حيث أنفقت مبالغ كبيرة، بحسب ما أوردته صحيفة "pagesix".

ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها في المتجر، حيث سبق أن أعربت نجمة تلفزيون الواقع بيثيني فرانكل عن استيائها من رفض دخولها.

واشتكى العديد من العملاء من أن فريق الأمن يتصرف بشكل غير مهني، ووصفوه بـ"الوقح" و"المريب"، حتى مع الزبائن الذين كانوا على استعداد لإنفاق مبالغ ضخمة.

وقال أحد المراجعين: "الفرق واضح بين جودة الخدمة داخل المتجر والمعاملة السيئة عند المدخل"، فيما اعتبر آخر أن الفرع هو "الأسوأ بين جميع فروع شانيل بسبب تصرفات الأمن".

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من إدارة متجر شانيل أو المكتب الرئيسي للعلامة التجارية حول الحادثة، في وقت تستمر فيه الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي

