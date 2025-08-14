الرياضة كلمة السر.. مجدي بدران يقدم روشتة طبية لتقوية المناعة

كتبت- أسماء مرسي:

قدّم الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، روشتة طبية لتعزيز مناعة الجسم والوقاية من الأمراض، تعتمد على اتباع عادات يومية بسيطة.

أهمية النوم الجيد

أوضح "بدران" خلال استضافته ببرنامج "أنا وهو وهي" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن النوم ليس مجرد راحة، بل هو عملية حيوية لإعادة برمجة الجهاز المناعي.

وشدد على ضرورة النوم ليلا لمدة 8 ساعات، وتجنب استخدام الهاتف المحمول قبل النوم مباشرة، فهو يسبب الأرق ويعطل دورة نومك الطبيعية.

وأضاف أن النوم في مكان هادئ ومظلم يُعطي إشارة للجهاز المناعي للبدء في عمله، إذ يقوم بإنتاج خلايا قاتلة للأمراض والخلايا السرطانية.

ولتحقيق جودة نوم عالية، أوصي بتخصيص السرير للنوم فقط، وليس بالأنشطة الأخرى مثل تناول الطعام أو مشاهدة التلفزيون، كي يتمكن الجهاز المناعي من التخلص من الفيروسات والمخلفات التي تراكمت خلال النهار.

شرب الماء والحركة الصباحية

وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن شرب الماء من الأمور الضرورية، لأن الجهاز المناعي يعمل على التخلص من السموم، بينما الماء هو الوسيلة التي تساعد الجسم على طرد هذه المخلفات، مشيرا إلى أن الاستيقاظ ليلا للذهاب إلى الحمام علامة على أن جهازك المناعي يعمل على أكمل وجه.

ونصح "بدران" بممارسة الرياضة في الصباح الباكر، بعد الاستيقاظ لأن الجسم بعد النوم يكون بحاجة إلى استعادة مستويات الجلوكوز في المخ، مشيرا إلى أن الرياضة الصباحية كلمة السر لتعزيز المناعة بشكل كبير.

مخاطر الجلوس الطويل

وحذر "بدران" من خطورة الجلوس لفترات طويلة، مشيرا إلى أن الجلوس لأكثر من ساعتين يضعف المناعة ويرتبط بما يصل إلى 16 مرضا مختلفا، لذا ينصح بالتحرك وممارسة نشاط بدني حتى لو كان بسيطا، مثل المشي حول المنزل أو المكتب.

كما أشار إلى أن الضحك ليس مجرد تعبير عن السعادة، بل هو وسيلة قوية لتعزيز المناعة، على النقيض من ذلك، فإن الحزن والعبوس يضعفان الجهاز المناعي.

