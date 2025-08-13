هل كثرة التثاؤب ودموع العين قبل النوم علامة على الحسد؟.. اعرف السر

كتبت- أسماء العمدة:

كثيرا ما يلاحظ البعض تكرار التثاؤب ودموع العين قبل النوم، وهي أعراض شائعة ترتبط عادة بالإرهاق أو النعاس أو حتى جفاف العين، لكن في سياقات روحية، يربط البعض بين هذه الأعراض والحسد أو تأثيرات طاقية خفية.

وتعليقًا على ذلك، قالت إيمان خير، خبيرة الطاقة، في تصريحات لـ"مصر اوي"، بينما يُعرف التثاؤب ودموع العين عادة كاستجابات فسيولوجية طبيعية للإرهاق أو جفاف العين، يرى البعض أن ظهورها بشكل متكرر أثناء ممارسات روحية مثل التأمل أو قراءة القرآن قد يحمل دلالات أعمق تتجاوز التفسيرات الجسدية البحتة، في سياق الطاقة الروحية، قد تشير هذه الظواهر إلى عدة أمور.

إطلاق الطاقات السلبية

وأوضحة خير، أنه قد يكون التثاؤب الشديد والدموع الغزيرة إشارة إلى أن الجسم أو الروح تتخلص من طاقات سلبية متراكمة، هذه الطاقات قد تكون ناتجة عن ضغوط يومية، مشاعر سلبية، أو حتى طاقات سلبية يمتصها الشخص من البيئة المحيطة به ومن الأشخاص الذين يتعامل معهم على مدار اليوم، في هذه الحالة، تعمل ممارسات مثل التأمل والقرآن كعملية "تنظيف" طاقي، حيث يساعد التركيز والخشوع على تحرير هذه الشحنات السلبية.

التعرض لطاقة خارجية (سحر أو سرقة طاقية)

وأشارت إلى أنه من منظور بعض المعتقدات الروحية، قد يشير التثاؤب المتكرر والدموع الغزيرة جدًا، خاصة إذا كانت مصحوبة بإحساس بالتعب المفاجئ أو الضيق، إلى وجود تأثيرات طاقية خارجية، قد يُفسر ذلك على أنه محاولة لشخص ما لإرسال طاقة سلبية (مثل السحر)، أو محاولة لـ"سرقة" الطاقة الإيجابية من الشخص الذي يمارس التأمل أو قراءة القرآن. في هذه الحالات، يُنظر إلى التثاؤب والدموع كآلية دفاعية للجسم لمحاولة طرد هذه الطاقات الدخيلة أو التعبير عن المقاومة لها.

كما أن الأسباب المحتملة لكثرة التثاؤب ودموع العين قبل النوم، وفقًا لموقع sleep foundation، تمشل:

- الإرهاق الشديد والنعاس

عندما يكون الجسم متعبًا جدًا، يبدأ في إظهار علامات النعاس مثل التثاؤب المتكرر.

- جفاف العين

يمكن أن يؤدي جفاف العين إلى تهيجها وزيادة إفراز الدموع كمحاولة لترطيبها، خاصة عند التركيز على الشاشات أو القراءة لفترات طويلة قبل النوم.

- الحساسية

قد تكون هناك حساسية تجاه الغبار، حبوب اللقاح، أو حتى مواد معينة في الفراش، مما يسبب تهيج العين ودموعها.

- الإجهاد

التوتر والإجهاد يمكن أن يؤثرا على جودة النوم ويسببا أعراضًا مثل التثاؤب.

- قلة الأكسجين

التثاؤب يُعتقد أنه يزيد من دخول الأكسجين إلى الجسم ويساعد على تبريد الدماغ

