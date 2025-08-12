إعلان

معلومات على البلوجر ياسمين بعد القبض عليها.. صدمة حول هويتها

04:32 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025
    البلوجزر ياسمين
    القبض على ياسمين
    معلومات على البلوجر ياسمين
    تيك توكرز ياسمين
    ياسمين
في واقعة أثارت ضجة واسعة عبر مواقع التواصل، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر المعروفة بـ”ياسمين”، بعد اكتشاف مفاجأة حول هويتها كشفتها التحقيقات، حيث تبيّن أنها متحولة جنسيًا.

من هي البلوجر ياسمين؟

• تقدّم محتوى اعتبرته الجهات الأمنية خادشًا للحياء.

• يتابعها 92 ألف شخص على منصة “تيك توك”.

• يتضمن حديثها عبر صفحاتها إيحاءات وألفاظًا غير لائقة، ما أثار موجة من الجدل والاستياء.

تمت مصادرة هواتفها وأجهزة الحاسوب الخاصة بها، لفحصها ومراجعة المواد المنشورة، إلى جانب تتبّع حساباتها لمعرفة حجم وطبيعة المحتوى.

القضية تحولت سريعًا إلى حديث الشارع ومواقع التواصل، وسط نقاشات حادة حول حدود حرية التعبير على الإنترنت، فيما لا تزال التحقيقات جارية.

معلومات على البلوجر ياسمين البلوجرز ياسمين التيك توك القبض على ياسمين منوعات
