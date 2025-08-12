معلومات على البلوجر ياسمين بعد القبض عليها.. صدمة حول هويتها

في واقعة أثارت ضجة واسعة عبر مواقع التواصل، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر المعروفة بـ”ياسمين”، بعد اكتشاف مفاجأة حول هويتها كشفتها التحقيقات، حيث تبيّن أنها متحولة جنسيًا.

من هي البلوجر ياسمين؟

• تقدّم محتوى اعتبرته الجهات الأمنية خادشًا للحياء.

• يتابعها 92 ألف شخص على منصة “تيك توك”.

• يتضمن حديثها عبر صفحاتها إيحاءات وألفاظًا غير لائقة، ما أثار موجة من الجدل والاستياء.

تمت مصادرة هواتفها وأجهزة الحاسوب الخاصة بها، لفحصها ومراجعة المواد المنشورة، إلى جانب تتبّع حساباتها لمعرفة حجم وطبيعة المحتوى.

القضية تحولت سريعًا إلى حديث الشارع ومواقع التواصل، وسط نقاشات حادة حول حدود حرية التعبير على الإنترنت، فيما لا تزال التحقيقات جارية.