لماذا نحلم بالكوابيس؟.. 9 أسباب قد تفسر أحلامك المفزعة

الكوابيس والأحلام المفزعة هي تجارب شائعة يمر بها الكثيرون، وتحدث عادة خلال مرحلة النوم التي تتميز بحركة العين السريعة، وهي أعمق مرحلة في النوم.

وهناك عدة عوامل قد تساهم في ظهور هذه الأحلام المزعجة، وتتنوع بين العوامل النفسية والجسدية والبيئية، وفقًا لموقعي timesofindia وhealthline.

التوتر والقلق

تعد ضغوط الحياة اليومية، مثل مشاكل في العمل أو المنزل، أو حتى التغيرات الكبيرة في الحياة مثل الانتقال أو فقدان شخص عزيز، من أهم أسباب الكوابيس، القلق الزائد يؤثر بشكل مباشر على جودة النوم ويزيد من احتمالية رؤية الأحلام المزعجة.

الصدمات واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)

الأشخاص الذين مروا بتجارب صادمة، مثل الحوادث، الإصابات، أو الاعتداءات، أو يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، غالبًا ما يعانون من كوابيس متكررة، هذه الكوابيس تكون محاولة من العقل لمعالجة الصدمة، ولكنها قد تكون شديدة الإزعاج.

الحرمان من النوم واضطرابات النوم

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، أو النوم المتقطع، أو جداول النوم غير المنتظمة يمكن أن يزيد من خطر الكوابيس، أيضًا، اضطرابات النوم مثل انقطاع التنفس أثناء النوم (الذي يؤدي إلى ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الدم) ومتلازمة تململ الساقين، يمكن أن تسبب كوابيس.

بعض الأدوية

بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب، أدوية ضغط الدم، والعقاقير المستخدمة لعلاج مرض باركنسون أو للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، يمكن أن تؤثر على النواقل العصبية في الدماغ وتسبب أحلامًا حية وكوابيس.

المرض والحمى

عندما يكون الجسم في حالة مرض أو ارتفاع في درجة الحرارة، قد يؤثر ذلك على الدماغ ويسبب أحلامًا مزعجة.

النظام الغذائي وعادات النوم

تناول كميات كبيرة من الطعام في وجبة العشاء، أو تأخير وجبة العشاء لوقت متأخر جدًا قبل النوم، أو شرب كميات كبيرة من السوائل قبل النوم، يمكن أن يعطل دورة النوم ويؤدي إلى كوابيس، أيضًا، مشاهدة الأفلام أو ألعاب الفيديو المخيفة قبل النوم قد تساهم في ذلك.

التعرض للشاشات والإلكترونيات قبل النوم

الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يقلل من إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم العميق، مما قد يجعل الأحلام أكثر وضوحًا وأحيانًا أكثر إزعاجًا.

الاحتياجات النفسية غير الملباة

في بعض الأحيان، تكون الكوابيس المتكررة إشارة إلى احتياجات نفسية ملحة لم يتم تلبيتها في حياة اليقظة.

