تبدأ من 100 جنيه.. أسعار حلاوة المولد النبوي في 3 متاجر شهيرة

كتبت- أسماء مرسي:

يوافق الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هذا العام يوم 4 سبتمبر 2025، ومع اقتراب الموعد، يزداد بحث الكثيرين عن أسعار حلوى المولد.

وبدأت المحلات الشهيرة في نشر قوائم أسعار حلوى المولد النبوي من خلال صفحاتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

حلواني العبد:

1. علبة حلاوة المولد بـ 1200 جنيه

2 قرص حمص ميني، 4 فوليه ميني، 3 سمسمية ميني، 2 حمصية ميني، 2 قرص علف مكسرات ميني، 3 لديدة ميني.

2 بسيمة بندق ميني، 4 نوجا بندق ميني، 4 نوجا فول شوكلاتته ميني، 2 ملبن جيلي ميني، 2 ملبن سادة ميني، ملبن عين جمل، 2 دومية بندق ميني، 2 بندقية ميني، 2 لوزية ميني، 2 فسدقية ميني، كاجو ميني.

2. علبة حلاوة بـ950 جنيه

2 قرص حمص ميني، 3 فولية ميني،2 سمسمية ميني، 3 سوداني مشكل ميني، 2 حمصية ميني، قرص علف ميني، 2 لديدة ميني، 2 حمام ميني، 2 بسيمة بندق ميني، 3 نوجا بندق ميني، 3 نوجا فول شوكلاته ميني، 2 ملبن جيلي ميني، 2 ملبن سادة ميني، ملبن عين جمل، ملبن مشكل، 2 دومية بندق ميني، 2 لوزية ميني، فسدقية ميني.

3. علبة حلاوة بـ700 جنيه

3 قرص حمص ميني، 2 فوليه ميني، 2 سمسمية ميني، 2 سوداني مشكل ميني، حمصية ميني، 2 قرص علف ميني، 2 لديدة ميني، 2 حمام ميني، 2 بسيمة بندق ميني، 2 نوجا بندق ميني، 4 نوجا فول شوكلاتته ميني، 2 ملبن جيلي ميني، 2 ملبن سادة ميني، ملبن عين جمل، 2 بندقية ميني، لوزية ميني، بندقية ميني.

4. علبة مولد بايتس بـ420

فولية بايتس، سمسمية بايتس، لديدة حمام بايتس، نوجا بالبندق وحمصية بايتس، ملبن مشكل بايتس، مكسرات مشكلة بايتس.

5. علبة صفيح عروسة صغيرة بـ1500

قرص حمص ميني، 4 فولية ميني، 4 سمسمية ميني، 5 سوداني مشكل ميني، 2 حمصية ميني، 2 قرص علف ميني، 2 لديدة ميني، 2 حمام ميني، 2 بسيمة بندق ميني، 4 نوجا بندق ميني، 2 ملبن جيلي ميني، 2 ملبن سادة ميني، ملبن عين جمل، ملبن مشكل، 2 دومية بندق ميني، 2 بندقية ميني، 2 لوزية ميني، 2 فسدقية ميني.

6. علبة صفيح كبيرة بـ2500 جنيه

2 قرص حمص ميني، فوليه كبير، 2 سمسمية كبير، سوداني مشكل، حمصية، لديدة، حمام، بسيمة بندق، نوجا بندق، نوجا فول شوكلاته، جيلي فواكه، ملبن سادة، 2 ملبن عين جمل، ملبن بندق، ملبن فسدق، دومية بندق، 2 قرص بندقية، قرص لوزية، قرص فسدقية، قرص كاجو.

7. علبة هدايا أزرق بـ1500 جنيه

3 قرص حمص ميني، 6فوليه ميني، 6 سمسمية ميني، 5 سوداني مشكل، 3 حمصية ميني، 2 قرص علف مكسرات ميني، 3 لديدة ميني، 3 حمام، 2 بسيمة بندق ميني، 4 نوجا بندق ميني، 4 نوجا فول شوكلاتته ميني،3 ملبن جيلي ميني، 2 ملبن سادة ميني، ملبن عين جمل، 2 دومية بندق ميني، 3 بندقية ميني، 2 لوزية ميني، 2 فسدقية ميني، كاجو ميني.

8. علبة مولد هدايا نبيتي بـ1900 جنيه

3 قرص حمص ميني، 7 فوليه ميني، 7 سمسمية ميني، 5 سوداني مشكل، 3 حمصية ميني، 3 قرص علف مكسرات ميني، 3 لديدة ميني، 3 حمام، 3 بسيمة بندق ميني، 4 نوجا بندق ميني، 4 نوجا فول شوكلاتته ميني،3 ملبن جيلي ميني، ملبن سادة ميني، ملبن عين جمل، ملبن فسدق، 2 دومية بندق ميني، 3 بندقية ميني، 3 لوزية ميني، 3 فسدقية ميني.

9. علبة مولد هدايا فضي بـ2600 جنيه

2 قرص حمصية، فولية كبير، 2 سمسمية، 2 سوداني مشكل، حمصية، قرص علف مكسرات، 2 لديدة، حمام، بسيمة بندق ، 2 نوجا بندق، 2 نوجا فول شوكلاتته ،2 ملبن جيلي، 3 ملبن عين جمل، ملبن فسدق، دومية بندق، 2 قرص بندقية، لوزية، قرص فسدقية، قرص كاجو.

10. علبة مولد هدايا أخضر بـ3200 جنيه

2 قرص حمصية، فولية كبير، 2 سمسمية، 2 سوداني مشكل، حمصية، قرص علف مكسرات، 2 لديدة، بسيمة بندق ، 2 نوجا بندق، 2 نوجا فول شوكلاتته ،2 ملبن جيلي، 3 ملبن عين جمل، ملبن فسدق، دومية بندق، 2 قرص بندقية، لوزية، قرص فسدقية، قرص كاجو.

- حلواني تسيباس

علبة 14 قطعة بـ 111 جنيه

قرص ميني حمص، قرص مين فول، لفه فوليه، لفه سمسم، لفه علف جيلي، لفه ملبن سادة صغير، لفه دومية فول).

علبة 14 قطعة بـ222 جنيه

(قرص مين حمص، قرص فول ميني، بسيمة، لفه طوفي كراميل سادة، لفه حمصية، لفه فوليه، لفه سمسم، قرص سمسم ميني، لفه ملبن عين جمل جيلي، لفه ملبن سادة صغير، لفه دومية فول، طوفي فروتي).

علبة فاخر صغير بـ295 جنيه

(قرص ميني حمص، قرص علف مخصوص ميني، قرص فول ميني، جيرسي أناناس، باكيت ملبن 2 قطعة، 2 لفه حمصية، 4 لفه فوليه، 4 لفه سمسم، 1 عبوة بندقية، 1 عبوة لوزية، 1 عبوة 1 عبوة حمام، 1 عبوة لفه ملبن اسبريسو، 1 عبوة طوفي فول وسمسم، لفه فسدقية، لفه طوفي كراميل سادة، لفه نوجا لوز، لفه نوجا فسدق).

علبة فاخر كبير بـ2600 جنيه

(2 قرص ميني حمص، 2 قرص علف مخصوص ميني، 2 قرص فول ميني، 2 جيرسي أناناس، 3 باكيت ملبن، 3 لفه حمصية، 5 لفه فوليه، 5 لفه سمسم، 2 عبوة بندقية، 3 عبوة لوزية، 2 عبوة لديدة، 2 عبوة حمام، 2 عبوة فسدقية، باكيت ملبن مكسرات مشكل، باكيت ملبن سادة كبير، 1 فخفخينا، 1 باكيت ملبن بيكان، 1 طوفي فروتي، 1 لفه نوجا فول، لفه نوجا لوز، لفه نوجا فسدق، 2 عبوة ملبن كاجو، 1 لفه هريسة لوز، 2 لفه بسيمة، 1 عبوة لفه ملبن اسبريسو، 1 نوجا فواكه، 1 طوفي فول وسمسم، 1 لفه جيرسي مانجو، 1 لفه هريسة فسدق، 1 لفه طوفي كراميل).

علبة لوكس صغير بـ 555 جنيه

(1 قرص مين حمص، 1 قرص فول ميني، 1 لفه بسيمة، 1 باكيت ملبن حبل، 1 لفه حمصية، 2 لفه فولية، 2 لفه سمسم، 1 لفه بندقية، 1 لفه لوزية، 1 لفه كاجو، 1 لفه فسدقية، 1 عبوة لديدة، 1 باكيت ملبن سادة كبير، 1 لفه دومية فول، 1 طوفي فروتي).

علبة لوكس كبيرة بـ888 جنيه

1 قرص ميني حمص، لفه بسيمة، 1 قرص فول ميني، 1 جيرسي أناناس، 1 باكيت ملبن حبل 2 قطعة، 3 لفه حمصية، 4 لفه فوليه، 4 لفه سمسم، 1 لفه بندقية، 1 لفه لوزية، عبوة لديدة، عبوة حمام، لفه فسدقية، 1 باكيت ملبن مكسرات مشكل، 2 باكيت ملبن سادة كبير، 1 فخفخينا، 1 طوفي فروتي، 1 لفه نوجا فول، 1 طوفي فول وسمسم، 1 لفه طوفي كراميل سادة، 1 لفه كاجو، 1 لفه دومية فول).

علبة لوكس وسط بـ666 جنيه

(1 قرص ميني حمص، لفه بسيمة، 1 قرص فول ميني، 1 جيرسي أناناس، 1 باكيت ملبن حبل 2 قطعة، 2 لفه حمصية، 3 لفه فوليه، 2 لفه سمسم، 1 لفه بندقية، 1 لفه لوزية، عبوة لديدة، عبوة لديدة، 1 طوفي فروتي، 1 لفه كاجو، 1 لفه فسدقية، 1 باكيت ملبن سادة صغير، 1 باكيت ملبن سادة كبير، 2 لفه دومية فول، 1 لفه نوجا فول، 1 لفه طوفي كراميل سادة).

- حلواني مونيجيني

علبة كنز المولد 100 قطعة بـ1999 جنيه.

علبة العيلة 82 قطعة بـ1375 جنيه.

علبة اللمة 73 قطعة بـ975 جنيه.

علبة زينة المولد 49 قطعة بـ495 جنيه.

علبة المشربيى 52 قطعة بـ550 جنيه.

علبة أصل الحكاية 62 قطعة بـ675 جنيه.

علبة المحبة 64 قطعة بـ750 جنيه.

علبة بوكس الحبايب 38 قطعة بـ425 جنيه.

علبة نجوم المولد 29 قطعة بـ350 جنيه.

علبة حبايبنا 15 قطعة بـ150 جنيه.

