كوكتيل الكورتيزول يثير الجدل على "تيك توك".. ما حقيقة فوائده؟

في ظل انتشار وصفات ما يعرف بـ"كوكتيل الكورتيزول" على منصات التواصل، خصوصا "تيك تو"، باعتباره مشروبا سحريا يخفف التوتر ويساعد على فقدان الوزن، بدأ خبراء التغذية في تفنيد هذه الادعاءات ومراجعة مدى صحتها علميا.

مزاعم مرتبطة بـ"كوكتيل الكورتيزول"

ويزعم مروجو هذا المشروب أنه يساهم في خفض مستويات الكورتيزول، هرمون التوتر الرئيس في الجسم، ويزيد الطاقة ويحسن المزاج، بل ويساعد على خسارة الوزن وتحسين وظائف الغدد الكظرية، فيما أثارت تلك المزاعم موجة من الجدل حو حقيقة فوائده الصحية.

لكن بحسب تقرير نشره موقع Prevention، فإن هذه الادعاءات تفتقر إلى أدلة علمية قوية، فرغم أن بعض مكونات الكوكتيل، مثل المغنيسيوم وماء جوز الهند، تحمل فوائد صحية، فإن الخبراء يؤكدون أنه لا يوجد مشروب واحد قادر على خفض الكورتيزول بشكل مباشر وفعال.

مكونات المشروب

الوصفة الأكثر شيوعا تشمل ماء جوز الهند وعصير الليمون أو البرتقال ومسحوق المغنيسيوم ورشة ملح وماء غازي، ويصاحب بعض مقاطع الفيديو الترويجية مواد إعلانية لعلامات تجارية معينة.

وتوضح أخصائية التغذية سامانثا كاسيتي أن المغنيسيوم قد يساعد في تهدئة الجهاز العصبي، لكن المبالغة في تسويقه على أنه مزيل للتوتر لا تستند إلى أساس علمي متين، مضيفة: "الكورتيزول ليس شيئا يمكن طرده بكوب عصير".

هل يساعد على فقدان الوزن؟

يشير الدكتور مير علي، مدير مركز لإنقاص الوزن في كاليفورنيا، إلى أن تأثير هذا المشروب على فقدان الوزن قد يكون غير مباشر، كأن يحل محل مشروبات عالية السعرات، لكن "90% من خسارة الوزن تعتمد على النظام الغذائي، وليس على مشروب معين"، على حد قوله.

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