العثور على مدينة مفقودة منذ 3500 عام.. ما سرها؟

أعلن فريق من علماء الآثار في بيرو عن اكتشاف مدينة أثرية مفقودة منذ نحو 3500 عام في مقاطعة بارانكا شمال البلاد، أطلق عليها اسم "بينيكو"، ويعتقد أنها كانت مركزا تجاريا مزدهرا يربط بين مجتمعات الساحل، وسكان جبال الأنديز، وغابات الأمازون.

وبحسب موقع "بي بي سي" وتقع المدينة على ارتفاع 600 متر فوق مستوى سطح البحر، على بعد 200 كيلومتر شمال العاصمة ليما، ويعود تأسيسها إلى ما بين عامي 1800 و1500 قبل الميلاد، أي في الحقبة ذاتها التي ظهرت فيها حضارات العالم القديم في الشرق الأوسط وآسيا.

ووفقا للباحثين، فإن هذا الكشف يلقي الضوء على مصير أقدم حضارة في الأمريكتين، وهي حضارة "كارال"، التي ظهرت قبل أكثر من 5 آلاف عام في وادي سوبي.

وتعد "بينيكو" امتدادا لهذه الحضارة التي طورت أنظمة زراعية متقدمة وهياكل هرمية ضخمة، وتطورت بمعزل عن حضارات مثل مصر وسومر والهند القديمة.

وبعد 8 سنوات من التنقيب، توصل الفريق البحثي إلى اكتشاف 18 مبنى أثريا في الموقع، من بينها معابد احتفالية ومجمعات سكنية، إلى جانب العثور على قطع طينية منحوتة لأشكال بشرية وحيوانية، وقلائد من الخرز والأصداف، ما يشير إلى طقوس دينية وتجارية متقدمة.

وأظهرت لقطات جوية من طائرة مسيرة مبنى دائريا بارزا في قلب المدينة، يحيط به عدد من المباني المشيدة من الحجارة والطين، ما يعزز فرضية أن بينيكو كانت مركزًا للحياة الدينية والتجارية في ذلك العصر.

الدكتورة روث شادي، التي سبق أن قادت حفريات حضارة كارال في تسعينيات القرن الماضي، وصفت الاكتشاف بأنه "محوري لفهم التحولات التي طالت حضارة كارال بعد أن عصفت بها تغيرات مناخية حادة"، مشيرة إلى أن الموقع يكشف عن استمرارية حضارية وتجارية فريدة.

أما عالم الآثار ماركو ماشاكواي، من وزارة الثقافة البيروفية، فقد أكد خلال مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن الاكتشاف أن أهمية مدينة بينيكو تكمن في كونها صلة وصل حضارية بين مجتمعات ساحلية وأخرى جبلية، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في فهم تطور المجتمعات الأمريكية القديمة.

ويأتي هذا الكشف ليضاف إلى سلسلة من الاكتشافات الأثرية البارزة التي تشتهر بها بيرو، مثل قلعة "ماتشو بيتشو" وخطوط نازكا الشهيرة، ما يعزز مكانة البلاد كمهد لحضارات فريدة ومتكاملة نشأت بعيدًا عن التأثيرات الخارجية.

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