ارتفاع فاتورة الكهرباء من أكثر الأمور التي قد تفاجئ الأسر، خاصة مع الاستخدام اليومي للأجهزة المنزلية دون الانتباه لكمية الطاقة التي تستهلكها.

وفي كثير من الأحيان، تكون المشكلة مرتبطة ببعض الأجهزة التي تعمل لفترات طويلة دون توقف، ما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في الاستهلاك.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز الأجهزة التي قد تكون السبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء، مع نصائح بسيطة لتقليل الاستهلاك، "energysaver".

هل المكيف هو السبب الأول في ارتفاع الفاتورة؟

يعد جهاز التكييف من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء، خاصة عند تشغيله لساعات طويلة يوميا، كما أن ضبط درجة الحرارة على مستويات منخفضة جدا يزيد من استهلاك الطاقة بشكل كبير، وينصح الخبراء بضبط المكيف على درجة حرارة معتدلة وتنظيف الفلاتر بانتظام لتحسين كفاءته.

لماذا يستهلك السخان الكهربائي طاقة كبيرة؟

السخان الكهربائي من الأجهزة التي تستهلك قدرا كبيرا من الكهرباء، خاصة عند تركه يعمل طوال اليوم.، كما أن ضبطه على درجات حرارة مرتفعة يزيد من استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ، ويفضل تشغيله عند الحاجة فقط، وإغلاقه بعد الاستخدام لتقليل الفاتورة.

هل الثلاجة ترفع استهلاك الكهرباء دون أن نشعر؟

الثلاجة تعمل على مدار 24 ساعة، ما يجعلها من الأجهزة الأساسية في استهلاك الكهرباء، لكن الاستخدام غير الصحيح، مثل فتح الباب بشكل متكرر أو ضبط درجة حرارة منخفضة جدا، قد يزيد من الاستهلاك، كما أن الثلاجات القديمة تستهلك طاقة أكبر مقارنة بالأجهزة الحديثة.

كيف يؤثر ترك الأجهزة الإلكترونية في وضع الاستعداد؟

الأجهزة مثل التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر تستهلك كهرباء حتى في وضع الاستعداد، ورغم أن الاستهلاك يبدو بسيطا، إلا أنه يتراكم مع الوقت ويؤثر على إجمالي الفاتورة، لذلك ينصح بفصل هذه الأجهزة من الكهرباء عند عدم استخدامها.

نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء

لتقليل استهلاك الكهرباء، يمكن اتباع بعض الخطوات البسيطة مثل:

إطفاء الأجهزة غير المستخدمة

استخدام أجهزة موفرة للطاقة

تقليل ساعات تشغيل الأجهزة عالية الاستهلاك

الاهتمام بالصيانة الدورية للأجهزة

عدم ترك "فيشة" الأجهزة التي لا نستخدمها في الكهرباء، وفصلها عن الكهرباء تماما، مثل شواحن الهواتف.

