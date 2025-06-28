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تصدرت التريند بسبب صورتها مع محمد صلاح.. 20 صورة ومعلومات عن كارين فهمي

03:00 م السبت 28 يونيو 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    تشتهر باهتمامها الكبير بعالم الموضة والأزياء
  • عرض 20 صورة
    تصدرت التريند بسبب صورتها مع محمد صلاح.. 20 صورة ومعلومات عن كارين فهمي
  • عرض 20 صورة
    تعتمد في اختيار أزيائها على الأسلوب البسيط والأنيق
  • عرض 20 صورة
    تهتم كارين بتغطية الفعاليات الفنية الكبرى
  • عرض 20 صورة
    توجت كارين بلقب ملكة جمال مصر عام 1998
  • عرض 20 صورة
    بدأت مسيرتها في عالم عرض الأزياء منذ سن العاشرة
  • عرض 20 صورة
    شاركت في تغطية مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    شاركت في كليب أغنية سهروني الليل مع المطرب اللبناني الشهير راغب علامة
  • عرض 20 صورة
    شاركت كـموديل في العديد من الإعلانات
  • عرض 20 صورة
    عارضة الأزياء كارين فهمي
  • عرض 20 صورة
    كارين فهمي ومحمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    كارين فهمي مذيعة وعارضة أزياء
  • عرض 20 صورة
    دخلت كارين مجال الإعلام من خلال برنامج صباحك سكر زيادة
  • عرض 20 صورة
    كارين متزوجة من رجل الأعمال كريم النجار
  • عرض 20 صورة
    معلومات لا تعرفها عن كارين فهمي
  • عرض 20 صورة
    معلومات عن كارين فهمي
  • عرض 20 صورة
    يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام أكثر من 52 ألف متابع
  • عرض 20 صورة
    كارين فهمي
  • عرض 20 صورة
    تحرص على نشر صورها وأحدث أخبارها لمتابعيها
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كتبت- أسماء مرسي:

تصدرت كارين فهمي مؤخرا "التريند" ومحركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شاركت صورة لها مع لاعب ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام".

إليكم أبرز المعلومات عنها، وفقا لحساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي:

- كارين فهمي، مذيعة وعارضة أزياء,

- بدأت مسيرتها في عالم عرض الأزياء منذ سن العاشرة، حيث شاركت كـ"موديل" في العديد من الإعلانات.

- دخلت كارين مجال الإعلام من خلال برنامج "صباحك سكر زيادة" على قناة OTV، ثم قدمت برنامج "ست الحسن".

- شاركت في كليب أغنية "سهروني الليل" مع المطرب اللبناني الشهير راغب علامة.

- تهتم كارين بتغطية الفعاليات الفنية الكبرى، حيث شاركت في تغطية مهرجان الجونة السينمائي.

- كارين متزوجة من رجل الأعمال كريم النجار.

- توجت كارين بلقب ملكة جمال مصر عام 1998.

- تشتهر باهتمامها الكبير بعالم الموضة والأزياء.

- تحرص على نشر صورها وأحدث أخبارها لمتابعيها.

- تعتمد في اختيار أزيائها على الأسلوب البسيط والأنيق.

- يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" أكثر من 52 ألف متابع.

محمد صلاح كارين فهمي ليفربول منتخب مصر إنستجرام
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