كتبت- أسماء مرسي:

تصدرت كارين فهمي مؤخرا "التريند" ومحركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شاركت صورة لها مع لاعب ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام".

إليكم أبرز المعلومات عنها، وفقا لحساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي:

- كارين فهمي، مذيعة وعارضة أزياء,

- بدأت مسيرتها في عالم عرض الأزياء منذ سن العاشرة، حيث شاركت كـ"موديل" في العديد من الإعلانات.

- دخلت كارين مجال الإعلام من خلال برنامج "صباحك سكر زيادة" على قناة OTV، ثم قدمت برنامج "ست الحسن".

- شاركت في كليب أغنية "سهروني الليل" مع المطرب اللبناني الشهير راغب علامة.

- تهتم كارين بتغطية الفعاليات الفنية الكبرى، حيث شاركت في تغطية مهرجان الجونة السينمائي.

- كارين متزوجة من رجل الأعمال كريم النجار.

- توجت كارين بلقب ملكة جمال مصر عام 1998.

- تشتهر باهتمامها الكبير بعالم الموضة والأزياء.

- تحرص على نشر صورها وأحدث أخبارها لمتابعيها.

- تعتمد في اختيار أزيائها على الأسلوب البسيط والأنيق.

- يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" أكثر من 52 ألف متابع.