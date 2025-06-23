خبيرة تحذر: المرآة في هذا المكان تطرد الخير وتجلب الفقر في منزلك

كتبت- أسماء مرسي:

حذرت خبيرة طاقة المكان سها عيد من وضع المرآة في مواجهة باب المنزل مباشرة، مشيرة إلى أن ذلك يطرد الطاقة الإيجابية ويمنع دخول الخير إلى المنزل، بدلا من ذلك، تنصح بوضع المرآة على أحد الجدران الجانبية للمدخل "يمينا أو يسارا" لتعزيز تدفق الطاقة بشكل صحيح.

مخاطر المرآة مقابل السرير

تصف الخبيرة خلال استضافتها ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة "صدى البلد" وجود مرآة تعكس السرير أثناء النوم بأنه "خطر كبير"؛ لأنه يستنزف طاقة الإنسان وهالته.

للأزواج، يؤدي ذلك إلى كثرة المشكلات والخلافات بينهما، الحل الأمثل هو وضع المرآة داخل باب الدولاب أو في مكان لا يعكس السرير لضمان نوم هادئ وغير متقطع.

السفرة.. رمز الرزق والمال

أشارت أيضا إلى أن وضع طاولة السفرة مباشرة أمام باب المنزل عند الدخول هو خطأ شائع، فالسفرة ترمز إلى الطعام والرزق والمال، ووجودها المكشوف يجعلها عرضة للحسد أو "الانتظار"، ما يؤدي إلى تسرب المال وعدم وجود بركة فيه.

لتجنب ذلك، يجب إبعاد السفرة عن مواجهة الباب، أو وضع حاجز بصري مثل فاصل ديكوري لإخفائها.

البوتاجاز: "خزنة البيت"

تنصح الخبيرة بإخفاء البوتاجاز عن الأنظار المباشرة عند دخول الضيوف إلى المطبخ، خاصةً في المطابخ المفتوحة، نظرا لأنه "خزنة البيت" ورمزا للخير والوفرة المالية، كشفه للضيوف قد يفقده طاقته الإيجابية ويقلل من البركة.

أهمية السرير المرتفع لتدفق الطاقة

تؤكد سها على ضرورة أن يكون السرير مرتفعا عن الأرض، على عكس موضة الأسرة المنخفضة، حيث تسمح هذه الوضعية لمسارات الطاقة غير المرئية بالحركة والدوران بحرية حول جسد الشخص النائم، ما يؤثر إيجابا على الصحة والراحة، لكن، الأسرة المنخفضة تعيق هذا التدفق الحيوي للطاقة.

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