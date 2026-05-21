قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات المهمة لتجنب السقوط والإصابات أثناء أداء مناسك الحج، خاصة مع الزحام وكثرة الحركة والتنقل بين المشاعر المقدسة.

كيف يمكن الوقاية من السقوط أثناء أداء مناسك الحج؟

وأكدت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن الوقاية من السقوط تبدأ بخطوات بسيطة لكنها ضرورية للحفاظ على سلامة الحجاج وتجنب المضاعفات الصحية.

وشددت الوزارة على أهمية ارتداء أحذية مريحة ومناسبة وفي حالة جيدة، على أن توفر دعما للكاحل وتساعد على الحركة الآمنة خلال أداء المناسك.

كما نصحت بتجنب الاصطدام بالآخرين أثناء التواجد في الأماكن المزدحمة، والابتعاد قدر الإمكان عن مناطق التكدس، لتقليل فرص التعثر أو فقدان التوازن.

وحذرت وزارة الصحة من السير بالجوارب على الأرضيات الزلقة، لما قد يسببه ذلك من خطر السقوط، مؤكدة ضرورة ارتداء أحذية مناسبة طوال الوقت.

ودعت الحجاج إلى طلب المساعدة عند الحاجة، خاصة في الأعمال التي يصعب القيام بها بشكل فردي، أو عند الشعور بالإرهاق وعدم الاتزان.

وأوصت الوزارة بالعناية بالقدمين من خلال تقليم الأظافر بانتظام، واستشارة الطبيب عند وجود أي مشكلات صحية في القدم قد تؤثر على الحركة أثناء الحج.

كما أكدت أهمية استخدام الوسائل الطبية المساعدة، مثل العصا والكراسي المتحركة والنظارات والسماعات الطبية، للحجاج الذين يعانون من اضطرابات في التوازن أو ضعف في الإبصار أو السمع، لتجنب السقوط ومضاعفاته.

