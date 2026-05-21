إعلان

6 إرشادات لتجنب السقوط أثناء أداء مناسك الحج

كتب : أحمد الضبع

02:00 م 21/05/2026

الحج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات المهمة لتجنب السقوط والإصابات أثناء أداء مناسك الحج، خاصة مع الزحام وكثرة الحركة والتنقل بين المشاعر المقدسة.

كيف يمكن الوقاية من السقوط أثناء أداء مناسك الحج؟

وأكدت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن الوقاية من السقوط تبدأ بخطوات بسيطة لكنها ضرورية للحفاظ على سلامة الحجاج وتجنب المضاعفات الصحية.

وشددت الوزارة على أهمية ارتداء أحذية مريحة ومناسبة وفي حالة جيدة، على أن توفر دعما للكاحل وتساعد على الحركة الآمنة خلال أداء المناسك.

كما نصحت بتجنب الاصطدام بالآخرين أثناء التواجد في الأماكن المزدحمة، والابتعاد قدر الإمكان عن مناطق التكدس، لتقليل فرص التعثر أو فقدان التوازن.

وحذرت وزارة الصحة من السير بالجوارب على الأرضيات الزلقة، لما قد يسببه ذلك من خطر السقوط، مؤكدة ضرورة ارتداء أحذية مناسبة طوال الوقت.

ودعت الحجاج إلى طلب المساعدة عند الحاجة، خاصة في الأعمال التي يصعب القيام بها بشكل فردي، أو عند الشعور بالإرهاق وعدم الاتزان.

وأوصت الوزارة بالعناية بالقدمين من خلال تقليم الأظافر بانتظام، واستشارة الطبيب عند وجود أي مشكلات صحية في القدم قد تؤثر على الحركة أثناء الحج.

كما أكدت أهمية استخدام الوسائل الطبية المساعدة، مثل العصا والكراسي المتحركة والنظارات والسماعات الطبية، للحجاج الذين يعانون من اضطرابات في التوازن أو ضعف في الإبصار أو السمع، لتجنب السقوط ومضاعفاته.

اقرأ أيضا:

استعدادا لموسم الحج.. ماذا يجب أن تأخذ معك في شنطتك؟

15 صورة.. أفضل الأماكن حول العالم تمنحك مناظر طبيعية ساحرة

5 قلاع يسكنها البشر ويمكنك زيارتها.. صور تاريخية مذهلة


اعرف برجك من تاريخ ميلادك

الحج السفر الصحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مختار جمعة يرد على سعد الهلالي: التضحية بالطيور لا تجوز شرعًا
أخبار مصر

مختار جمعة يرد على سعد الهلالي: التضحية بالطيور لا تجوز شرعًا
ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال على هامش مهرجان "كان"
زووم

ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال على هامش مهرجان "كان"
6 حقائق غذائية مهمة عن البيض.. يدعم بناء العضلات
نصائح طبية

6 حقائق غذائية مهمة عن البيض.. يدعم بناء العضلات
"أحبك يا زمالك".. حقيقة صورة جورجينا بعد فوز الزمالك بالدوري
زووم

"أحبك يا زمالك".. حقيقة صورة جورجينا بعد فوز الزمالك بالدوري
20 صورة.. إطلالات جورجينا خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان
زووم

20 صورة.. إطلالات جورجينا خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا تراجع سعر الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه؟
جولدمان ساكس يخالف التوقعات: المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة 1% اليوم
احذر استخدامه.. هيئة الدواء تحذر من تشغيلة مجهولة المصدر لكريم شهير