فاتورة مطعم بإطلالة على الصواريخ تثير السخرية.. ومفاجأة حول حقيقتها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية صورة فاتورة منسوبة إلى مطعم لبناني قيل إنه يفرض رسوما قدرها 25 دولارا على الجلوس في "تراس" يطل على مشاهد عبور الصواريخ الإيرانية في سماء لبنان، وسط التوترات العسكرية الأخيرة.

الفاتورة التي تضمنت بندا غريبا بعنوان "مشاهدة الصواريخ"، أثارت موجة واسعة من السخرية والتساؤلات حول حقيقتها، لكن وبحسب الدكتورة منى عيد، خبيرة التحقق من الأخبار الزائفة، فإن الأمر لا يتعدى كونه مزحة من الكوميدي اللبناني نعيم حلاوي، الذي نشر الصورة على حساباته في 15 يونيو 2025.

أوضحت "عيد" في تصريحات لـ"مصراوي" أن تحليل الفاتورة يكشف عدة إشارات تثبت زيفها، منها اسم المطعم الوهمي "HAYFESH" الذي لا يوجد أي سجل له على أرض الواقع، إضافة إلى وجود رابط إلكتروني مطبوع في الفاتورة هو RadioNaim.com، وهو الموقع الشخصي للكوميدي حلاوي، ما يؤكد أن الفاتورة لا تتعدى كونها منشورا ساخرا.

وبعد انتشار صورته الساخرة، كتب حلاوي عبر فسبوك: "‏الفاتورة الفايك يللي أنا عملتها بالـ AI فكّروها جَد، وانتشرت عالميًا"

وتزامن نشر الفاتورة الساخرة مع صور حقيقية التُقطت للبنانيين وهم يتابعون مشاهد الصواريخ والمسيرات الإيرانية تعبر سماء الجنوب من فوق أسطح المنازل، أو أثناء جلوسهم في المقاهي والمطاعم، ما أعطى المزحة طابعا واقعيا وفتح باب الجدل.

وأشارت منى عيد تشير إلى أنه خلال الحروب والصراعات تصبح منصات التواصل الاجتماعي أرض خصبة لنمو الشائعات والأخبار الزائفة، التي قد تكون انتشرت لأسباب تجارية أو لتحقيق أهداف سياسية دعائية.

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