قال اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الفيديو الذي عرضته وسائل الإعلام يُظهر الكرسي المنطلق الذي يخرج الطيار من الطائرة، موضحًا أن الطيارين عادة يسقطون في أماكن متقاربة، ومعهم مظلة وشنطة إسعافات أولية وجهاز استغاثة.

وأضاف الحلبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن أحد الطيارين أُلتقطت إشارات جهازه فيما لم يظهر أي إشارات من جهاز الطيار الآخر، مرجحًا أن يكون الجهاز قد تحطم أثناء الإطلاق أو سقط في منطقة جبلية منعت وصول الإشارة.

وأشار إلى أن هناك سباقًا بين أمريكا وإيران للعثور على الطيار، حيث تسعى إيران لاعتباره أسيرًا وورقة ضغط، بينما تحاول أمريكا إفشال هذه المحاولة.

وأوضح أن الدفاعات الجوية الإيرانية تعرضت لتدمير واسع، لكن بعض المنظومات المحلية التي تعمل بتقنية البحث عن الحرارة لا تزال فعّالة، مشيرًا إلى أن هذه الصواريخ تستهدف حرارة العادم التي تصل إلى 700 درجة مئوية، ويبلغ مداها 6 كيلومترات.

وأكد أن هذه المنظومة المحلية هي الاحتمال الأكبر وراء إسقاط الطائرة F-15، رغم أن الدفاع الجوي الإيراني بشكل عام متأثر سلبًا.

ولفت إلى أن طائرات البحث والإنقاذ الأمريكية مثل الـ C-130 والـ Black Hawk دخلت مسافات كبيرة داخل إيران، وهو ما يعكس ثقة واشنطن في ضعف الدفاعات الجوية الإيرانية.

وأشار إلى أن الشهر الأول من الحرب شهد إصابة أربع طائرات بينها F-35 وF-15 وA-10، إضافة إلى إطلاق نار على مروحية إنقاذ، موضحًا أن هذه النسبة بسيطة جدًا مقارنة بآلاف الطلعات الجوية.

وأكد الحلبي على أن الإعلام الأمريكي والإسرائيلي يضخم هذه الحوادث، ويصورها كأنها صراع ضخم لإنقاذ طيار واحد، بينما هي نسبة طبيعية في أي حرب بهذا الحجم.