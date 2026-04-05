إعلان

عمرو أديب يحذر من ركود تضخمي: ساندوتش الطعمية وصل 10 جنيهات

كتب : حسن مرسي

12:07 ص 05/04/2026

الإعلامي عمرو أديب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الإعلامي عمرو أديب إن متوسط سعر ساندوتش الطعمية وصل إلى 10 جنيهات، موضحًا أن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمياه ينعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج والخدمات، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار في مختلف القطاعات.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر قناة MBC مصر، أن هذه الزيادات قد تتسبب في حدوث ركود تضخمي، حيث تتوقف حركة البيع والشراء نتيجة ارتفاع الأسعار، وهو ما يهدد استقرار الأسواق.

وأشار إلى أن مصر تتأثر بشدة من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، خاصة على الصعيد الاقتصادي في ظل أزمة الطاقة العالمية، مؤكدًا أن انعكاسات هذه الأزمة تضغط على المواطن بشكل مباشر.

وشدد على ضرورة العمل على احتواء السوق ومنع أي استغلال يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر، موضحًا أن المواطن في النهاية يتحمل العبء الأكبر من هذه الأزمات.

ولفت إلى أن قرار إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً له تأثير سلبي على نفسية المواطن، حيث تضررت أعمال العديد من المواطنين نتيجة هذا القرار، إضافة إلى انعكاساته السلبية على القطاع السياحي.

وأكد أن هذه الإجراءات تحتاج إلى مراجعة دقيقة لضمان عدم الإضرار بالقطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة تتطلب حلولًا مبتكرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وشدد أديب على أن التضخم لا يميز بين غني وفقير، فارتفاع الأسعار يضغط على الجميع، موضحًا أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى تقليص الإنتاج وتسريح العمالة في بعض المصانع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو أديب الركود التضخمي أسعار الطاقة الاقتصاد المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
أخبار مصر

مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
شئون عربية و دولية

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-4: نصيحة لهذا البرج.. وتحذير وضغوطات لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-4: نصيحة لهذا البرج.. وتحذير وضغوطات لهؤلاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

