قال الإعلامي عمرو أديب إن متوسط سعر ساندوتش الطعمية وصل إلى 10 جنيهات، موضحًا أن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمياه ينعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج والخدمات، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار في مختلف القطاعات.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر قناة MBC مصر، أن هذه الزيادات قد تتسبب في حدوث ركود تضخمي، حيث تتوقف حركة البيع والشراء نتيجة ارتفاع الأسعار، وهو ما يهدد استقرار الأسواق.

وأشار إلى أن مصر تتأثر بشدة من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، خاصة على الصعيد الاقتصادي في ظل أزمة الطاقة العالمية، مؤكدًا أن انعكاسات هذه الأزمة تضغط على المواطن بشكل مباشر.

وشدد على ضرورة العمل على احتواء السوق ومنع أي استغلال يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر، موضحًا أن المواطن في النهاية يتحمل العبء الأكبر من هذه الأزمات.

ولفت إلى أن قرار إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً له تأثير سلبي على نفسية المواطن، حيث تضررت أعمال العديد من المواطنين نتيجة هذا القرار، إضافة إلى انعكاساته السلبية على القطاع السياحي.

وأكد أن هذه الإجراءات تحتاج إلى مراجعة دقيقة لضمان عدم الإضرار بالقطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة تتطلب حلولًا مبتكرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وشدد أديب على أن التضخم لا يميز بين غني وفقير، فارتفاع الأسعار يضغط على الجميع، موضحًا أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى تقليص الإنتاج وتسريح العمالة في بعض المصانع.