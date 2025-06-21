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سفر ومكاسب غير متوقعة.. 3 أبراج نجمها ساطع في يوليو

03:30 م السبت 21 يونيو 2025
سفر ومكاسب غير متوقعة.. 3 أبراج نجمها ساطع في يوليو

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كتبت- نرمين ضيف الله:

مع بداية يوليو، تلوح في الأفق فرص ذهبية لبعض الأبراج الفلكية على صعيدي المال والسفر، بفضل تحركات كوكبية داعمة تعزز الحظوظ وتفتح أبوابا جديدة لتحقيق المكاسب.

إذا كنت من المهتمين بعالم الأبراج والفلك، فهذه الفترة قد تحمل لك مفاجآت ساره- خاصة في حالة كونك من مواليد أحد هذه الأبراج الثلاثة، بحسب ما ذكره موقع "تايم أوف إنديا".

أبراج سفر ومكاسب أبراج نجمها ساطع في يوليو القوس الجدي

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