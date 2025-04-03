للأثرياء فقط.. تعرف على أغلى 5 مطاعم في العالم وأسعارها الخيالية

كتب- أحمد الضبع:

في عالم المطاعم الفاخرة، تقدم بعض الأماكن تجارب طعام استثنائية بأسعار خيالية، موجهة خصيصًا للأثرياء الباحثين عن التميز والرفاهية والخصوصية.

ووفقًا لموقع Condé Nast Traveller، فيما يلي قائمة بأغلى خمسة مطاعم في العالم تتميز بتقديم وجبات فاخرة جعلتها تحصل على نجمة ميشلان، وهي تسمية معترف بها عالميًا للتميز في فن الطهي، تُمنح للمطاعم التي تستخدم أفضل المكونات والتقنيات الأكثر ابتكارًا وتقدم خدمة لا تشوبها شائبة.​

جينزا كيتافوكو (Ginza Kitafuku) – طوكيو، اليابان

يتصدر هذا المطعم القائمة بتكلفة تصل إلى 2,130 دولارًا للشخص الواحد، ويشتهر بتقديم وجبات الكابوريا الثلجية (Echizen crab) التي تُعد من الأطباق المميزة في اليابان، ويُطلب من الضيوف خلع أحذيتهم والجلوس على الأرض وفقًا للتقاليد اليابانية، مم يضفي طابعًا أصيلًا على التجربة. ​

ألترافيوليت باي بول باريت (Ultraviolet by Paul Pairet) – شنجهاي، الصين

يقدم تجربة طعام متعددة الحواس بتكلفة 1,230 دولارًا للشخص، إذ يتم دمج الأطباق مع تأثيرات بصرية وسمعية لخلق تجربة فريدة، ويُعتبر هذا المطعم مزيجًا ساحرًا من فن الطهي والتقنيات البصرية المتقدمة، ما يوفر تجربة مسرحية متعددة الحواس مع أطباق مُعدة بعناية تمزج بين التقنيات الفرنسية والتأثيرات العالمية. ​

كافيار روس (Caviar Russe) – نيويورك، الولايات المتحدة

يشتهر بقائمة تذوق مكونة من 11 طبقًا تركز على الكافيار الفاخر، بتكلفة 975 دولارًا للشخص الواحد، وتتضمن القائمة أطباقًا مثل المحار، التونة الزرقاء، وسمك السلمون التسماني، مع التركيز على تقديم تجربة طعام فاخرة تتمحور حول الكافيار. ​

ماسا (Masa) – نيويورك، الولايات المتحدة

يقدم تجربة سوشي فاخرة بقيمة 950 دولارًا للشخص، مع التركيز على المكونات الطازجة والمستوردة مباشرة من اليابان، ويُعتبر ماسا المطعم الوحيد في الولايات المتحدة الذي يحمل 3 نجوم ميشلان في فئة السوشي، ويُشدد على تقديم تجربة طعام تتسم بالبساطة والأصالة، مع حظر التصوير الفوتوجرافي للحفاظ على خصوصية الضيوف. ​

أزابو كادواكي (Azabu Kadowaki) – طوكيو، اليابان

يتميز بقائمة تذوق تكلف 935 دولارًا للشخص، مع التركيز على المكونات الموسمية وأسلوب الطهي الياباني التقليدي، ويُقدم المطعم تجربة طعام تجمع بين التقاليد والابتكار، مع استخدام مكونات عالية الجودة وتحضير دقيق لكل طبق.

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