8 مدن تمتلك أطول ناطحات سحاب في 2026

كتب : شيماء مرسي

01:00 م 04/05/2026
    ناطحات السحاب في كوالالمبور
    ناطحات بانكوك
    ناطحات سحاب في جاكرتا.
    ناطحات دبي
    ناطحات طوكيو
    ناطحات نيويورك وشيكاغو

لم تعد ناطحات السحاب والمباني الشاهقة مجرد علامات للثراء، بل أصبحت في معظم المدن حلا عمليا لمشكلة نقص المساحات المتاحة للبناء والسكن.

وفي عام 2026، بدأت بعض الدول بتنفيذ هذا النهج على نطاق متزايد أكثر من غيرها.

وفيما يلي، نرصد لكم أفضل مدن تضم أكبر عدد من المباني الشاهقة خلال عام 2026، وفقا لموقع “نيوز 18" الهندي.

كيف تصنع الصين ناطحات السحاب بطريقة مذهلة؟

تتفوق الصين في بناء ناطحات السحاب بطريقة مختلفة تماما.

فمدن مثل شنتشن وشنجهاي وجوانزو مليئة بالمباني الشاهقة والكثير منها يجمع بين المكاتب والمنازل والفنادق في هيكل واحد.

وفي بعض المناطق، تم بناء بعض المدن على شكل عمودي، ما يمنحها منظرا مذهلا وفريدا.

كيف حافظت نيويورك وشيكاغو على ناطحات السحاب الخاصة بها؟

تتمتع الولايات المتحدة بالمزيد من ناطحات السحاب، ولا تزال مدينة نيويورك وشيكاغو تحتفظان بمعالمهما الكلاسيكية، رغم استمرار ظهور أبراج جديدة وحديثة.

كيف غيرت ناطحات السحاب شكل دبي وجعلتها مدينة عالمية؟

ناطحات السحاب في دبي ليست مجرد رموز للهوية بل توفر مساحة كبيرة تعكس الفخامة وتجذب السياحة وتبرز المدينة عالميا.

كيف ازدادت ناطحات السحاب في كوالالمبور عبر السنوات مقارنة ببعض المدن الأخرى؟

شهدت كوالالمبور نموا عمرانيا كثيفا على مر السنين، بالرغم من أنه لم يكن بنفس سرعة بعض المدن الأخرى.

كيف تبني طوكيو ناطحات سحاب آمنة؟

تعد طوكيو من المدن اليابانية التي تشهد بناء العديد من ناطحات السحاب، مع مراعاة سلامتها في المناطق المعرضة للزلازل، لذلك يحرصون دائما على الكفاءة والأمان بدلا من مجرد بناء مباني شاهقة.

ماهي مميزات ناطحات السحاب في كوريا الجنوبية؟

تعكس ناطحات مدينة سيول في كوريا الجنوبية التخطيط المعماري الحديث المتميز.

كما أن ناطحات السحاب في هذه المدينة تتميز بشكلها الغير تقليدي وتنظيمها داخل المدن، بالإضافة إلى أنها تجمع بين الكفاءة والجمال.

كيف تتطور ناطحات بانكوك بسرعة؟

تطورت ناطحات بانكوك بسرعة، حيث تم بناء المزيد من المباني الشاهقة لخدمة السياحة والسكن والأغراض التجارية.

لماذا يزداد بناء ناطحات سحاب في جاكرتا؟

الضغط السكاني والنمو الاقتصادي يدفعان المدينة لبناء أبراج شاهقة لتلبية احتياجات السكان المتزايدة.

