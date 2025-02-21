من اكتشاف بالصدفة إلى رمز للاحتفال.. كيف نشأت الألعاب النارية؟

كتبت- أسماء العمدة:

الألعاب النارية، تلك العروض الضوئية المبهرة التي تزين سماءنا في المناسبات والاحتفالات، لها تاريخ طويل يعود إلى آلاف السنين، فمن أين جاءت هذه الفكرة "المجنونة" التي تحولت إلى رمز عالمي للاحتفال؟

مهد الألعاب النارية

وتعليقًا على ذلك، قال الباحث في التراث المصري أيمن عثمان، إنّ أصل الألعاب النارية يعود إلى الصين القديمة، حيث يعتقد أنها ظهرت في القرن التاسع الميلادي، وتروي الأسطورة أن أحد الطهاة الصينيين اكتشفها بالصدفة حين قام بخلط ثلاثة مواد هي نترات البوتاسيوم والكبريت والفحم، وعندما قام بكبسها في أنبوب من الخيزران ووضعها على النار، انفجر الأنبوب محدثًا صوتًا عاليًا وشررًا.

تطوير الألعاب النارية

أوضح "عثمان" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ الصينيين بدأوا في استخدام هذه المادة المتفجرة لصناعة الألعاب النارية، التي كانت تستخدم في البداية لإخافة الأرواح الشريرة وجلب الحظ السعيد، ومع مرور الوقت، تطورت صناعة الألعاب النارية، وتم إضافة مواد أخرى إليها لإضفاء ألوان وأشكال مختلفة.

انتشار الألعاب النارية

وأردف أن الألعاب النارية انتقلت من الصين إلى بقية أنحاء العالم عبر طرق التجارة، ووصلت إلى أوروبا في القرن الثالث عشر، وسرعان ما أصبحت الألعاب النارية جزءًا من الاحتفالات والمناسبات المختلفة في جميع أنحاء العالم.

الألعاب النارية في العصر الحديث

وتابع أنه في العصر الحديث، أصبحت الألعاب النارية صناعة ضخمة، وتطورت تقنياتها بشكل كبير، وتستخدم الألعاب النارية اليوم في مجموعة متنوعة من المناسبات، مثل الأعياد الوطنية، وحفلات الزفاف، والمهرجانات، وغيرها.

رمز للاحتفال

واختتم بالإشارة إلى أنّ الألعاب النارية تعتبر اليوم رمزاً عالمياً للاحتفال والفرح، فهي تضفي على المناسبات المختلفة جواً من البهجة والإثارة، وتجذب ملايين المشاهدين حول العالم.

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