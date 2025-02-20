تبدأ من 35 جنيها.. أسعار فوانيس وزينة رمضان 2025 (فيديو)

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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمد معروف

شهدت أسعار فوانيس وزينة رمضان 2025، تباينا ملحوظا في منطقة السيدة زينب، أحد أشهر الأسواق الشعبية في القاهرة، بالتزامن مع قرب حلول الشهر المبارك.

وقالت "زينب" صاحبة أحد محال بيع فوانيس رمضان، إن الأسعار تبدأ من 35 جنيها للفوانيس الصغيرة والبسيطة، وصل إلى 550 جنيها للفوانيس الكبيرة والمزخرفة.

وأضافت "زينب" خلال بث مباشر مع "مصراوي": "تختلف الأسعار بناء على حجم الفانوس والخامات المستخدمة في صناعته والتصميمات".

وأردفت: "أغلى فانوس بلاستيكي سعر 550 جنيها، بينما تراوحت أسعار الفوانيس المصنوعة من الصاج ما بين 1500 و2000 جنيه".

وتابعت: "يشهد موسم فوانيس رمضان 2025 إقبالا كبيرا لتصميم فانوس "فنانيس وزوجته"، الذي يعتبر الأكثر شهرة هذا العام، ويبلغ سعره 450 جنيها".

واستكملت: "تتراوح أسعار فوانيس الأطفال ما بين 150 و550 جنيها، مع إمكانية الحصول على خصومات عند شراء أكثر من فانوس".

واستطردت: "معظم فوانيس رمضان المتوفرة مستوردة، بينما المصنوعة من الصاج محلية الصنع".

وقالت: "يشهد عام 2025 إقبالا كبيرا على شراء فوانيس رمضان، إذ يتزايد عدد الأشخاص الذين يحرصون على اقتنائها".

واختتمت: "تبدأ أسعار زينة رمضان من 35 جنيها، بينما يبلغ سعر الستارة الكاملة من 250 جنيها، وسعر الفرع الواحد يبدأ من 45 جنيها".

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