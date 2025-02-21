كيف يؤثر تناول الطعمية على مستويات الكوليسترول والسكر؟

تحتوي الطعمية على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، مثل البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، ومع ذلك، يمكن أن يؤثر تناول الطعمية على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، حسبما ذكر أحمد صلاح.

الكوليسترول الضار

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، قلي الطعمية في زيت غزير ودرجة حرارة عالية يمكن أن يزيد من محتواها من الدهون المتحولة، والتي ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

الكوليسترول الجيد

وتابع من خلال تصريحاته لمصراوي، تحتوي الطعمية على نسبة جيدة من الألياف، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار ورفع مستويات الكوليسترول الجيد.

تأثير الطعمية على السكر

ارتفاع السكر

تحتوي الطعمية على نسبة عالية من الكربوهيدرات، والتي تتحول إلى سكر في الدم. يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الطعمية إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو مرض السكري.

الألياف

مرة أخرى، تلعب الألياف الموجودة في الطعمية دورًا هامًا في تنظيم مستويات السكر في الدم، حيث تساعد على إبطاء امتصاص السكر وتقليل الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر بعد الوجبات.

وأختتم صلاح:" يُفضل تحضير الطعمية في المنزل لضمان استخدام زيت صحي وتقليل كمية الزيت المستخدمة، يجب تناول الطعمية بكميات معتدلة كجزء من نظام غذائي متوازن، يُفضل تناول الطعمية مع كمية كبيرة من الخضروات الطازجة، مثل الخس والطماطم والبصل، لزيادة محتوى الألياف وتقليل تأثيرها على مستويات السكر في الدم".

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