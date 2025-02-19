موجة برد جديدة.. كيف يؤثر الطقس البارد على جسمك؟ 6 فوائد غير متوقعة

كتبت- أميرة حلمي:

الأيام المقبلة تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وتزداد سرعة الرياح، مما يعزز الإحساس ببرودة الطقس، إلى جانب تكوّن السحب التي تترافق مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تمتد بشكل خفيف إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، وذلك من اليوم الأربعاء وحتى الاثنين 24 فبراير، بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

مع انخفاض الحرارة وبرودة الجو، يرى البعض أن الملجأ الوحيد هو البقاء في المنزل والاسترخاء وتجنب التعرض للطقس البارد، لكن الأبحاث الطبية تشير إلى أن الطقس البارد يحمل العديد من الفوائد الصحية غير المتوقعة. ووفقًا لموقع “Healthline”، فإن التعرض لدرجات حرارة منخفضة يمكن أن يعود بالنفع على الجسم بطرق مختلفة، منها:

1- نوم أكثر عمقًا

الأرق واضطرابات النوم يمكن أن تؤثر على الوظائف الإدراكية وتزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض الكلى. ويُعد الحفاظ على درجة حرارة مثالية بين 15.5 و19 درجة مئوية في غرفة النوم عاملاً مساعدًا على تحسين جودة النوم وتقليل احتمالات الأرق.

2- تحفيز الشهية

وفقًا للمجلة الأوروبية للتغذية، فإن شهية الإنسان تزداد في الطقس البارد، وممارسة الرياضة في بيئة باردة يعزز الشعور بالجوع. لذا، فإن المشي أو الجري في الهواء الطلق خلال الشتاء قد يكون وسيلة فعالة لتحفيز الشهية، خاصة لمن يعانون من فقدان الوزن أو النحافة.

3- تعزيز حرق الدهون

بالرغم من زيادة استهلاك الطعام خلال الشتاء، إلا أن الطقس البارد يساعد على فقدان الوزن أيضًا. فالجسم يحتوي على نوعين من الدهون: البيضاء التي تتراكم وتسبب السمنة، والبنية التي تعمل كمصدر للطاقة. فإن التعرض لدرجات حرارة منخفضة يحفّز الجسم على تحويل الدهون البيضاء إلى دهون بنية، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد في فقدان الوزن.

4- تأثير البرودة على فقدان الوزن

كشفت دراسة نُشرت في مجلة Cell Metabolism أن الارتعاش الناتج عن الشعور بالبرد يحفّز إفراز هرمون “إيريسين”، وهو هرمون يساعد على حرق الدهون. وأشارت الدراسة إلى أن قضاء 15 دقيقة في بيئة باردة يمكن أن يعادل تأثير التمارين الرياضية لمدة ساعة كاملة.

5- تخفيف الألم والالتهابات

من المعروف أن البرودة تساعد في تقليل الالتهابات، حيث يُستخدم الثلج لعلاج التورمات والكدمات. ووفقًا لباحثين من جامعة جونز هوبكنز، فإن العلاج بالتبريد – وهو أسلوب علاجي يعتمد على التعرض للبرد – يمكن أن يكون فعالًا في الحد من الألم الموضعي والالتهابات.

6- تأثير إيجابي على الحالة النفسية

رغم ارتباط الشتاء لدى البعض بالاكتئاب الموسمي والشعور بالخمول، إلا أن هناك دراسات تثبت العكس. فقد وجدت دراسة أجرتها جامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة أن الطقس البارد يجعل الأشخاص يميلون إلى إجراء مكالمات هاتفية أطول مع عدد أقل من الأشخاص، مما قد يعزز الروابط الاجتماعية ويقلل من الشعور بالوحدة.