ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشروبات الغازية على معدة فارغة؟.. نتائج كارثية

كتبت- أسماء العمدة:

تناول المشروبات الغازية من العادات الشائعة في مختلف أنحاء العالم، لكن هل تعلم كيف يؤثر ذلك على جسمك، خاصة عند شربها على معدة فارغة؟

يقول أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن المشروبات الغازية تحتوي على نسبة عالية من الأحماض، مما قد يؤدي إلى زيادة حموضة المعدة، خاصة إذا كانت فارغة. وقد يتسبب ذلك في الشعور بالحرقة والحموضة.

وأضاف، في تصريح لموقع “مصراوي”، أن المشروبات الغازية قد تسبب تهيجًا في الأغشية المخاطية للمعدة والأمعاء، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ، والغازات، والإسهال.

وأكد صلاح أن هذه المشروبات تحتوي على كميات كبيرة من السكر، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، وهو ما قد يسبب الشعور بالتعب والصداع.

وأشار أيضًا إلى أن تناول المشروبات الغازية يمكن أن يؤثر على امتصاص بعض العناصر الغذائية المهمة، مثل الكالسيوم والحديد، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية على المدى البعيد.

كما أوضح أن هذه المشروبات تحتوي على سعرات حرارية عالية، مما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة ومشاكل صحية أخرى.

واختتم صلاح حديثه قائلًا: “تشمل التأثيرات الأخرى المحتملة للمشروبات الغازية على معدة فارغة زيادة خطر الإصابة بقرحة المعدة وتآكل الأسنان، لذلك يُفضل تجنب تناولها على معدة فارغة، والاعتدال في استهلاكها بشكل عام”.

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