البوكيه بـ1900 جنيه.. أسعار الورد تكوي جيوب "الحبيبة" مرتين في السنة

كتب- أحمد الضبع:

في 14 فبراير من كل عام، يحتفل العالم بـ"عيد الحب" أو ما يعرف عالميا باسم "الفالنتاين" ويحتفي المحبون بهذه المناسبة بأساليب مختلفة أبرزها إهداء باقات الورد لأحبائهم للتعبير عن مشاعرهم الرومانسية.

عيد الحب مرتين في مصر

أما مصر، فتحتفل بعيد الحب مع العالم، ولكنها خصصت يوما آخر في 4 نوفمبر من كل عام، حمل اسم "عيد الحب المصري"، وتعود فكرته إلى الكاتب الكبير الراحل مصطفى أمين، ويشتري المحبون فيه أيضا باقات الورود، لكن الأمر أصبح مكلفًا في الآونة الأخيرة.

سعر بوكيه الورد بـ1900 جنيه في عيد الحب

وبالتزامن مع عيد الحب، شهدت أسعار الورد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالأعوام السابقة، فقط سجل متوسط سعر الوردة من 40 إلى 80 جنيها، بينما وصل البوكيه إلى 1900 جنيه، حسبما أكد سعد، أحد باعة الزهور في شارع جامعة الدول العربية.

لماذا ارتفعت أسعار الورد في عيد الحب؟

وأوضح " سعيد" في تصريحا لـ"مصراوي" أنّ الزيادة في أسعار الورد ترجع إلى زيادة الطلب في عيد الحب، إلى جانب ارتفاع تكلفة زراعة الزهور التي تتطلب الآن استخدام صوب زراعية خاصة، فضلاً عن أن الأنواع المستوردة شهدت هذا العام ارتفاعًا غير مسبوق بسبب تأثير سعر الدولار وتكاليف الشحن والنقل الداخلي.

الورد من السنة للسنة

وأكد أن الورد رغم ارتفاع أسعاره، يظل من الهدايا العاطفية التي يتردد الكثيرون في شرائها، بغض النظر عن تكلفتها المرتفعة، مضيفًا: "هو يوم أو يومين في السنة الناس بيشتروا فيه ورد، مش هتفرق كتير".

واختتم بالإشارة إلى أنّ تجارة الورد تتطلب مهارة خاصة في تهذيب الزهور وترتيبها في بوكيه يعطي مظهرًا جذابًا ورومانسيًا، ما يجعلها متوافقة مع أذواق الزبائن، وأحيانًا مع ملابسهم التي يرتدونها في هذه المناسبة.