5 أفكار هدايا اقتصادية لعيد الحب بأقل من 100 جنيه

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كتبت- أسماء العمدة:

عيد الحب مناسبة رائعة للتعبير عن مشاعرك وتقديرك للأشخاص المميزين في حياتك، سواء كانت زوجتك، صديقتك، أو أي شخص عزيز عليك، فاختيار هدية مميزة ومناسبة يمكن أن يجعل هذه المناسبة أكثر خصوصية.

يقدم "مصراوي" أبرز 5 هدايا للفتيات تجمع بين الأناقة، العملية والسعر المناسب، والتي يمكنك العثور عليها بسهولة عبر موقع أمازون:

بوكس رمضان

مصلية ومصحف، مبخرة، أذكار، بخور، وهي هدية روحانية مميزة تصلح لعيد الحب وشهر رمضان المبارك، تجمع بين الأدوات الدينية التي يحتاجها كل مسلم، وتأتي في علبة أنيقة وفاخر، وبسعر 300 جنيه.

أكواب مج زجاجي بتصميم زهور مزدوجة الجدار

هدية أنيقة وعملية لمحبي المشروبات الساخنة، ذات تصميم فريد وجذاب يضيف لمسة جمالية إلى أي مكان، وبسعر 97 جنيهًا.

قلادة على شكل قلب

هدية رومانسية تعبر عن الحب والتقدير لزوجتك أو صديقتك، بتصميم كلاسيكي وجميل يدوم طويلًا، وسعرها 391 جنيهًا.

سلسلة الحضن الدافئ

هدية عصرية ومميزة تعبر عن المشاعر الدافئة، بتصميم فريد وجذاب، بسعر 190 جنيهًا.

أغطية وسائد لعيد الحب

هدية مريحة وعملية لتزيين المنزل، بتصميم عصري ورومانسي يضيف لمسة جمالية إلى أي مكان بسعر ‎68 جنيهًا.

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