يؤمن كثيرون بأن طاقة المكان تؤدي دورا مهما في الراحة النفسية والاستقرار المادي داخل المنزل.

وفي هذا السياق، تحذر خبيرة طاقة المكان إيمان خير الله من بعض السلوكيات والتفاصيل المنزلية التي تؤثر سلبا على طاقة البيت، وتُضعف فرص جذب الرزق.

التوتر والخلافات المستمرة

توضح الخبيرة أن التوتر الشديد وكثرة المشاحنات بين أفراد الأسرة من أكثر العوامل التي تعيق تدفق الطاقة الإيجابية داخل المنزل، مشيرة إلى أن طاقة الخلافات تطرد الهدوء وتمنع الشعور بالاستقرار، ما ينعكس سلبا على الرزق.

دخول أشخاص غرباء بكثرة

أشارت أيضا إلى أن كثرة دخول أشخاص غرباء إلى المنزل تؤدي إلى تغيّر طاقة المكان، خاصة إذا كانوا يحملون طاقات سلبية أو حسدا، وهو ما يسبب توترا وخلافات بين أفراد البيت دون سبب واضح.

قلة النظافة

الروائح غير المستحبة، وعدم الاهتمام بنظافة المنزل، من العلامات التي تعكس طاقة سلبية، مشيرة إلى أن المنزل النظيف والمنظم يساعد على جذب الراحة والرزق.

السهر المفرط والاستيقاظ المتأخر

السهر لفترات طويلة واستيقاظ جميع أفراد الأسرة في أوقات متأخرة يؤثر على انتظام طاقة المنزل، ويقلل من النشاط والإنتاجية، ما ينعكس على الوضع المادي للأسرة.

الكراكيب

تراكم الأغراض غير المستخدمة داخل البيت يعيق حركة الطاقة، ويخلق شعورا بالثقل.

مدخل المنزل

وحذرت الخبيرة أيضا من إهمال مدخل المنزل أو وضع الأغراض به، مؤكدة أن هذا المكان مدخل الطاقة والرزق، لذلك يجب الحفاظ عليه نظيفا ومرتبا باستمرار.

باب المنزل المكسور أو داكن اللون

باب المنزل المُتهالك أو المطلي باللون الأسود يرمز إلى طاقة سلبية أو إغلاق في مسارات الرزق، لذا يُوصي بإصلاحه واختيار ألوان مُشرقة.

