وزير الري: سد النهضة غير قانوني والإدارة غير المنضبطة تهدد دول المصب

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على استمرار المخاطر الناجمة عن سد النهضة الإثيوبي.

وقال سويلم خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "العربية"، إن الخطورة الأساسية تكمن في الإدارة غير المنضبطة للسد، مشددًا على أن مصر تعتبره "غير قانوني" ولا يعترف بشرعيته.

وأضاف الوزير أن أي خلل جسيم في السد قد يترتب عليه عواقب وخيمة على دول المصب.

وتابع الدكتور هاني سويلم: "حذرنا كثيرًا من سوء إدارة سد النهضة في الجفاف والفيضان"، مؤكدًا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي حيال أي محاولة للاستفراد بمياه النيل.

وأشار وزير الري إلى أن مصر لن تسمح مطلقًا بفرض أمر واقع أو المساس بحصتها التاريخية من مياه النهر.

وأوضح وزير الموارد المائية والري: "لن نقبل بأي خصم من حصتنا في مياه النيل"، معتبرًا أن ملف أمان السد الإثيوبي يظل بمثابة "صندوق أسود" مجهول العواقب.

ولفت إلى أن مصر تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة أي تصرف مفاجئ، حيث أكد أن العمل جارٍ على رفع مرونة السد العالي ليكون قادرًا على التعامل مع أي طارئ.

وشدد على أن السد العالي كان وما يزال درع مصر الواقي، مضيفًا: "لولا السد العالي كان هيكون أيام فيها فيضانات وأيام أخرى بها مياه قليلة".