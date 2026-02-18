إيران: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرض دعم مسار المحادثات مع أمريكا

قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، الأربعاء، إن مدير وكالة الطاقة الذرية رافاييل جروسي ناقش باتصال مع وزير الخارجية عباس عراقجي المحادثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة.

وأشارت الخارجية الإيرانية، إلى أن جروسي أعلن استعداد وكالة الطاقة الذرية لتقديم الدعم في مسار تكوين إطار للمحادثات، فيما أكد عراقجي تركيز طهران على إعداد إطار أولي متماسك لدفع المفاوضات قدما.

وأوضحت الخارجية الإيرانية، أن عراقجي وجروسي تبادلا وجهات النظر بشأن آليات ومتطلبات إعداد مسودة لإطار تفاوضي.

حملة أمريكية ضخمة قريبة ضد إيران

وفي وقت سابق من اليوم، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصادر مطلعة قولها، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب باتت أقرب إلى شن حرب كبرى في منطقة الشرق الأوسط، مرجحة أن تبدأ قريبا جدا.

وأوضحت المصادر، أن العملية العسكرية المرتقبة ستكون حملة أمريكية ضخمة تستمر لأسابيع، وستبدو أشبه بحرب شاملة مقارنة بالعملية الدقيقة التي جرت الشهر الماضي في فنزويلا.

وأشار التقرير إلى أن الحملة ستكون على الأرجح أمريكية إسرائيلية مشتركة ذات نطاق أوسع بكثير وأكثر أهمية للنظام من الحرب التي قادتها إسرائيل لمدة 12 يوما في يونيو الماضي، والتي انضمت إليها الولايات المتحدة لتدمير المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض.

وألمحت المصادر، إلى أن هذه الحرب ستخلف تأثيرا كبيرا على المنطقة وتداعيات هامة على السنوات الـ3 المتبقية من رئاسة ترامب، في وقت يغيب فيه النقاش العام الجاد حول أهم تدخل عسكري منذ عقد على الأقل بسبب انشغال الجمهور والكونجرس بملفات أخرى.

تعثر المسار الدبلوماسي

ويأتي هذا التصعيد الميداني بالتزامن مع لقاء مستشاري ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لمدة 3 ساعات في جنيف أمس الثلاثاء.

ورغم حديث الجانبين عن إحراز تقدم، إلا أن الفجوات لا تزال واسعة، والمسؤولين الأمريكيين ليسوا متفائلين بتضييقها في المدى القريب.

حشود عسكرية غير مسبوقة

شهد الوضع الراهن توسعا هائلا في أسطول ترامب ليشمل حاملتي طائرات، وعشرات السفن الحربية، ومئات الطائرات المقاتلة، وأنظمة دفاع جوي متعددة.

وكشفت المصادر عن نقل أنظمة أسلحة وذخائر عبر أكثر من 150 رحلة شحن عسكرية أمريكية، فيما توجهت 50 طائرة مقاتلة إضافية من طرازات "F-35" و"F-22" و"F-16" إلى المنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية فقط.

وأشار التقرير إلى عدم وجود أي دليل ملموس على قرب حدوث انفراجة دبلوماسية مع طهران، بينما تتزايد الأدلة الميدانية والعسكرية على أن الحرب باتت وشيكة.