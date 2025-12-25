في كل بيئة عمل تقريبا، يبرز ذلك الشخص الذي يعلن ولاءه المطلق لوظيفته، ويبالغ في إظهار شغفه بها إلى حد لافت، فيما يعرف في اللغة الدارجة بـ"الأفورة".

قد يبدو الأمر في ظاهره نموذجا للإخلاص والطموح، لكن هذا التعلق المفرط بالعمل يتحول، دون وعي، إلى مسار خطر يقود تدريجيا نحو الاحتراق الوظيفي واستنزاف النفس قبل الجسد.

وحذر خبراء في الإدارة والسلوك التنظيمي من المبالغة في تقديس فكرة "العمل الذي تحبه"، مؤكدين أن تحويل الشغف المهني إلى معيار أخلاقي قد ينقلب على أصحابه، مسببا شعورا بالذنب وضغوطا نفسية قد تنتهي بالاحتراق الوظيفي، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت ميجونج كوون، الأستاذة المساعدة في الإدارة بجامعة رايس الأمريكية، إن السعي إلى "حب العمل" تحول لدى كثيرين من طموح شخصي إلى التزام قهري، مشيرة إلى أن هذا التصور يمنح العمل بعدا أخلاقيا غير مبرر.

وأضافت في مقال لها بموقع The Conversation، أن الدوافع التقليدية مثل الراتب أو الاستقرار أو الالتزامات الأسرية باتت تنظر إليها، في هذا السياق، باعتبارها أقل قيمة أو حتى موضع شك.

وجاءت هذه التحذيرات عقب دراسة شملت 1200 موظف، أظهرت أن العاملين بدافع الشغف يميلون إلى الاعتقاد بأن الجميع ينبغي أن يتبنوا الدافع ذاته، وأنهم أكثر ميلا للحكم على زملائهم الذين يعملون لأسباب مادية أو مهنية بحتة باعتبارها دوافع "أدنى".

وأوضحت كوون أن اعتبار حب العمل فضيلة مطلقة قد يدفع الموظفين للاستمرار في وظائف مرهقة أو غير مستدامة، خوفا من الشعور بأنهم "يخونون" هذا المثال المثالي.

وأضافت أن مشاعر طبيعية مثل الملل أو الإرهاق قد تتحول، في ظل هذا الضغط، إلى إحساس بالفشل الأخلاقي واللوم الذاتي، وهو ما يفاقم خطر الاحتراق الوظيفي.

كما حذرت من أن الترويج المفرط لـ"وظيفة الأحلام" قد يجعل الباحثين عن عمل يتجاهلون عوامل أساسية مثل الأمان الوظيفي والاستقرار والتوازن بين الحياة والعمل، أو يدفعهم لترك وظائف مناسبة سريعا عند تراجع الحماسة الأولى.

وعلى مستوى بيئة العمل، أشارت كوون إلى أن هذا الخطاب قد يخلق انقسامات داخل الفرق المهنية، إذ يحتفى ببعض الموظفين بوصفهم "مؤمنين حقيقيين" برسالة العمل، بينما يهمش آخرون، مشيرة إلى أن إظهار الحب للعمل قد يتحول إلى "سلعة" إضافية تستخدم للتقدم المهني.

وختمت بالقول إن التذكير بأن العمل ليس بالضرورة المصدر الوحيد للمعنى في الحياة قد يكون الموقف الأخلاقي الأكثر اتزانا في ثقافة بات فيها شعار "افعل ما تحب" أشبه بوصية لا تقبل النقاش.

