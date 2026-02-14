الحكم في استئناف قمر الوكالة على حبسها 6 أشهر.. اليوم

كتب- صابر المحلاوي:

تصدر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، حكمها في الاستئناف المقدم من التيك توكر المعروفة باسم "قمر الوكالة"، على الحكم الصادر بحبسها 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها ببث محتوى خادش للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان دفاع المتهمة قد تقدم بالاستئناف على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، والذي قضى بمعاقبتها بالحبس 6 أشهر مع الشغل، وتغريمها 100 ألف جنيه، مع كفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وذلك لإدانتها ببث مقاطع مصورة تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء العام، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية على ذمة التحقيقات، قبل إحالتها إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بعد اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" تضمنت محتوى اعتبرته جهات التحقيق مخالفًا للقيم المجتمعية وخادشًا للحياء العام.