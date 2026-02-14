إعلان

الحكم في استئناف قمر الوكالة على حبسها 6 أشهر.. اليوم

كتب : مصراوي

08:00 ص 14/02/2026

قمر الوكالة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
تصدر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، حكمها في الاستئناف المقدم من التيك توكر المعروفة باسم "قمر الوكالة"، على الحكم الصادر بحبسها 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها ببث محتوى خادش للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان دفاع المتهمة قد تقدم بالاستئناف على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، والذي قضى بمعاقبتها بالحبس 6 أشهر مع الشغل، وتغريمها 100 ألف جنيه، مع كفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وذلك لإدانتها ببث مقاطع مصورة تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء العام، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية على ذمة التحقيقات، قبل إحالتها إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بعد اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" تضمنت محتوى اعتبرته جهات التحقيق مخالفًا للقيم المجتمعية وخادشًا للحياء العام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قمر الوكالة مستأنف القاهرة الاقتصادية التيك توكر محتوى خادش

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 14-2: أزمة مالية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 14-2: أزمة مالية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
رود خوليت: مواجهتنا أمام نابولي كانت بمثابة حرب.. ومشاهدة مارادونا لحظة
رياضة عربية وعالمية

رود خوليت: مواجهتنا أمام نابولي كانت بمثابة حرب.. ومشاهدة مارادونا لحظة
وزير الخارجية يؤكد أن السلام في أفريقيا يتطلب تحركًا شاملًا
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية يؤكد أن السلام في أفريقيا يتطلب تحركًا شاملًا
ياسمين عبدالعزيز أنيقة و"بوستر" برنامج فيفي عبده في رمضان.. لقطات نجوم الفن
زووم

ياسمين عبدالعزيز أنيقة و"بوستر" برنامج فيفي عبده في رمضان.. لقطات نجوم الفن
6 درجات.. الأرصاد تكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة
أخبار مصر

6 درجات.. الأرصاد تكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان