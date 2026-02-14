تفصلنا أيام قليلة عن حلول أول أيام شهر رمضان الكريم 2026 إذ يترقب الكثير من المواطنين موعد بداية الشهر الكريم لإتمام الاستعدادات لاستقبال أول أيامه بعد أن تضاربت الحسابات حول موعد بدئه ما إذا كان يوم الأربعاء 18 فبراير أم الخميس 19 فبراير 2026.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور الآتية موعد أول أيام شهر رمضان 2026 وفقا للحسابات الفلكية.

ويعد يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 هو المتمم لشهر شعبان 1447 هجرياً، وتكون غرة شهر رمضان المعظم 1447 هجرياً فلكيا يوم الخميس 19 فبراير 2026، حيث يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية في كراتشي بباكستان بدقيقة واحدة وفي كل من ماليزيا وجاكرتا بأندونيسيا بأربع دقائق.

وفى مصر يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية ودقيقتين بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1447 هجرياً الموافق 17 فبراير 2026 (يوم الرؤية)، ويغرب القمر بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية" في مكة المكرمة بثلاث دقائق.

وفي القاهرة بأربع دقائق، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (3 - 4 دقائق)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 12) دقيقة ماعدا المنامة بالبحرين، ودبي وأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ومسقط بعمان وطهران بإيران يغرب القمر فيهم مع غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية".

كما أوضح مركز الفلك الدولي فى تقرير له، إنه بالنسبة للدول التي تعتبر رؤية الهلال الصحيحة شرطا لبدء الشهر الهجري، فمن المتوقع أن يكون يوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الخميس 19 فبراير هو أول أيام شهر رمضان المبارك. علما بأنه لا يستبعد أن تكون غرة شهر رمضان يوم الأربعاء 18 فبراير في بعض الدول التي تشترط شروطا أخرى لبدء الشهر.

وأشار التقرير إلي أن السبب في كون رؤية الهلال مستحيلة أو غير ممكنة يوم الثلاثاء 17 فبراير من جميع مناطق العالم العربي والإسلامي هو أن القمر سيغيب قبل الشمس في شرق العالم الإسلامي، وسيغيب معها في وسط العالم الإسلامي، وسيغيب بعدها بدقائق يسيرة من غرب العالم الإسلامي وذلك بفترة غير كافية لينتقل القمر من طور المحاق إلى طور الهلال لتمكن مشاهدته بأي وسيلة بصرية.

