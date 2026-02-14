وزير الخارجية يؤكد أن السلام في أفريقيا يتطلب تحركًا شاملًا



وكالات

أكد وزير الخارجية المصري، خلال مشاركته في قمة إيطاليا أفريقيا، أن تحقيق السلام المستدام في القارة يتطلب تبني رؤية شاملة تعالج جذور النزاعات، مشددًا على أن الحلول الجزئية لم تعد كافية لمواجهة التحديات المتراكمة.

وأوضح الوزير أن معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية تمثل أولوية، وفي مقدمتها الفقر والبطالة والنزاعات المسلحة، فضلًا عن تداعيات تغير المناخ التي تضاعف الضغوط على المجتمعات الأفريقية. وجاء ذلك وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.