إعلان

وزير الخارجية يؤكد أن السلام في أفريقيا يتطلب تحركًا شاملًا

كتب : مصراوي

08:04 ص 14/02/2026 تعديل في 08:24 ص

الدكتور بدر عبد العاطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات
أكد وزير الخارجية المصري، خلال مشاركته في قمة إيطاليا أفريقيا، أن تحقيق السلام المستدام في القارة يتطلب تبني رؤية شاملة تعالج جذور النزاعات، مشددًا على أن الحلول الجزئية لم تعد كافية لمواجهة التحديات المتراكمة.

وأوضح الوزير أن معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية تمثل أولوية، وفي مقدمتها الفقر والبطالة والنزاعات المسلحة، فضلًا عن تداعيات تغير المناخ التي تضاعف الضغوط على المجتمعات الأفريقية. وجاء ذلك وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الخارجية المصري السلام في أفريقيا تحرك شامل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث بالفن| رقصة رومانسية بين أروى جودة وزوجها وفنان يطالب بفضح المتحرشين
زووم

حدث بالفن| رقصة رومانسية بين أروى جودة وزوجها وفنان يطالب بفضح المتحرشين
الحكم في استئناف قمر الوكالة على حبسها 6 أشهر.. اليوم
حوادث وقضايا

الحكم في استئناف قمر الوكالة على حبسها 6 أشهر.. اليوم
التقرير الطبي يوضح إصابات ضحية واقعة ميت عاصم بالقليوبية
أخبار المحافظات

التقرير الطبي يوضح إصابات ضحية واقعة ميت عاصم بالقليوبية
وزير الخارجية يؤكد أن السلام في أفريقيا يتطلب تحركًا شاملًا
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية يؤكد أن السلام في أفريقيا يتطلب تحركًا شاملًا
رود خوليت: وفاة جوتا قد تكون سبباً في تراجع مستوى صلاح مع ليفربول
رياضة محلية

رود خوليت: وفاة جوتا قد تكون سبباً في تراجع مستوى صلاح مع ليفربول

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان